США просувають відновлення транзиту газу з РФ до Європи через Україну в межах енергетичного перемир'я – ЗМІ

Сполучені Штати Америки просувають ініціативу щодо відновлення експорту російського природного газу до Європи через територію України як складову переговорів про укладення енергетичного перемир'я, повідомляє американське видання The Wall Street Journal у понеділок.

За даними газети, відповідна пропозиція, яку у вересні обговорювали Джаред Кушнер та Стів Віткофф, передбачає постачання російського газу через американського посередника, що потенційно принесе вигоду інвесторам зі США та забезпечить Україну доходами від транзиту.

Крім того, Вашингтон запропонував розміщувати кошти від продажу російського газу на спеціальному рахунку ескроу задля унеможливлення фінансування Москвою воєнних дій.

Водночас європейські уряди виступають проти реалізації такого плану, посилаючись на взяті зобов'язання повністю припинити імпорт російського газу до 2027 року.