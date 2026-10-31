Ердоган: угода про вільну торгівлю з Україною набула чинності 1 жовтня, мета – товарообіг у $10 млрд

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що набуття чинності з 1 жовтня угоди про вільну торгівлю з Україною стало важливим кроком для розвитку двосторонніх економічних і торговельних відносин, а сторони прагнуть досягти товарообігу в $10 млрд.

"Набуття чинності угоди про вільну торгівлю з 1 жовтня, яка була підписана між нашими країнами у 2022 році, стало важливим кроком для наших двосторонніх економічних і торговельних відносин. Ця угода наблизила нас ще на один крок до нашої мети – досягти товарообігу в розмірі $10 млрд", – сказав Ердоган на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Стамбулі в суботу.

Він також підтвердив відданість Туреччини територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, назвавши її стратегічним партнером.

Ердоган додав, що турецькі компанії, які продовжують працювати в Україні попри війну, згодом зроблять вагомий внесок у її відбудову.