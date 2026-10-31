В енергосистемі вже працюють всі 9 енергоблоків АЕС – ексміністерка енергетики

НАЕК "Енергоатом" вже запустив у роботу після планово-попереджувальних ремонтів всі дев'ять енергоблоків трьох АЕС, розташованих на неокупованих територіях, повідомила ексміністерка енергетики Ольга Буславець.

За її словами, минулого тижня атаки на енергетичну інфраструктуру продовжили створювати значний тиск на енергосистему України.

"Удари по об'єктах у Дніпровському регіоні призвели до повного блекауту в місті Дніпро, вкотре продемонструвавши високу вразливість енергопостачання до пошкоджень критичної інфраструктури не лише в Києві, а й в інших містах України", – написала вона в Facebook.

Як пояснила ексміністерка, ситуація стає ще більш ризиковою напередодні старту опалювального сезону та поступового зростання сезонного попиту на електроенергію. Вищі навантаження на генерацію та мережі скорочуватимуть запас міцності системи, тому нові атаки можуть мати значно сильніший ефект на баланс електроенергії.

"Зі зниженням температур ризики локальних і системних дефіцитів, обмежень усіх категорій споживачів та їх тривалість будуть збільшуватись" – спрогнозувала вона.

За інформацією Буславець, виробництво електроенергії на ТЕС та ТЕЦ залишається низьким унаслідок атак на енергетичну інфраструктуру. Цілодобово тривають роботи з відновлення генеруючих потужностей після завданих пошкоджень.

"Виробництво електроенергії ГЕС обмежено маловодністю, але вкрай важливе для покриття пікових ранкового і вечірнього споживання", – зазначила ексміністерка.

Своєю чергою, виробіток електроенергії ВДЕ сезонно зменшується. СЕС виробляють значно менше електроенергії через похмуру погоду і скорочення світлового дня.

Як повідомлялося, Міністерство енергетики України та "Енергоатом" планують задіяти під час опалювального сезону всі дев'ять енергоблоків АЕС.