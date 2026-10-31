В ДТЕК пояснили, чому ситуація в енергосистемі стала ще складнішою

В ДТЕК пояснили, чому в Києві різко погіршилася ситуація зі світлом – нові російські удари по енергетиці наклалися на пошкодження від попередніх атак. Зокрема, у столиці знову під ударом опинилася ТЕЦ, повідомили в компанії.

"Учора ворог завдав болісних ударів по енергетиці по всій країні, зокрема й у Києві. У столиці під ударом знову опинилася ТЕЦ. Ці атаки наклалися на пошкодження від попередніх обстрілів, тому ситуація в енергосистемі стала ще складнішою", – йдеться у повідомленні ДТЕК у телеграм-каналі у суботу.

Зазначається, що енергетики постійно ремонтують пошкоджене обладнання. Роботи тривають безперервно, коли дозволяє безпекова ситуація.

"Розуміємо, що графіки дуже жорсткі. Енергетики роблять усе можливе, щоб навіть у такій складній ситуації втримувати систему в графіках і не переходити до екстрених відключень", – наголосили у ДТЕК.

Раніше президент України повідомив, що близько 200 тисяч родин на Дніпропетровщині та понад 80 тисяч на Київщині зараз залишаються без електрики.