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Економіка

Decathlon Почайна поновив роботу після пошкоджень через атаки ворога

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Французький ритейлер Decathlon Почайна відкрився у суботу після пошкоджень через атаки ворога.

"Decathlon Почайна знову відкривається. 31 жовтня ми знову відкриваємо двері нашого магазину та з нетерпінням чекаємо на вас", – йдеться на сторінці компанії у мережі Linkedin.

"Після пошкоджень, яких зазнав магазин внаслідок ракетної атаки по Retail Park Pochaina, наша команда зробила все можливе, щоб якнайшвидше відновити його роботу та повернутися до звичного обслуговування наших клієнтів", – зазначають у компанії.

Decathlon Почайна – базовий для мережі. Всього в Україні зараз три магазини цієї сітки.

Автор

Редактор · Політичні новини
#почайна #decathlon
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