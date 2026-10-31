Валютні інтервенції НБУ цього тижня та місяця досягли історичних максимумів $1,8 млрд та $6 млрд

Національний банк України (НБУ) цього тижня збільшив інтервенції на міжбанківському ринку на $625,1 млн, або 52,4% – до $1 млрд 818,2 млн, що є історичним максимумом тижневих інтервенцій, свідчить статистика на сайті регулятора.

Попередній рекорд – $1 млрд 625,9 млн – був встановлений в останній тиждень 2024 року, тоді як минулого року максимум тижневих інтервенцій складав $1 млрд 191,3 млн, а цього року – $1 млрд 396,2 млн у середині червня.

За даними НБУ, в цілому його валютні інтервенції у жовтня цього досягли $5 млрд 998 млн та побили попередній рекорд, встановлений у вересні цього року – $5 млрд 519 млн.

На ринку готівкових валютообмінних операцій населення у вівторок-четвер попит з $94,3 млн у понеділок збільшився до $118 млн у вівторок та $133-128 млн у середу-четвер, і хоча пропозиція також трохи підросла, негативне сальдо збільшилося з $56 млн у понеділок-вівторок до $71-79 млн у вівторок-четвер.

На безготівковому ринку також всі дні попит перевищував пропозицію на $7-24 млн.

За даними Нацбанку, у перші чотири дні цього тижня середньоденне негативне сальдо операцій юридичних осіб із купівлі та продажу валюти щодня перевищувало $200 млн, а в середу досягло $260 млн.

В умовах такого попиту Нацбанк опустив офіційний курс гривні до долара з 45,0510 грн/$1 до нового історичного мінімуму – 45,6008 грн/$1 на 28 жовтня, але під кінець тижня він укріпився й на 2 листопада встановлений на рівні 45,3526 грн/$1. Всього у жовтні офіційний курс гривні до долара п'ять разів оновлював історичний мінімум.

На готівковому ринку долар за тиждень подорожчав на гривню: купівля – до 46,3 грн/$1, продаж – до 46,57 грн/$1: падіння гривні тривало до четверга, після чого курс стабілізувався та поки не відіграв назад услід за курсом на міжбанку.

Заступник голови Національного банку України (НБУ) Юрій Гелетій на брифінгу 29 жовтня пояснив такий тиск на гривню зростанням бюджетних видатків одночасно зі скороченням пропозиції валюти з боку агропромислового комплексу та металургії.

За його словами, середньоденний чистий попит на валюту за безготівковими операціями у жовтні становив $182 млн, у перші дві декади – $172 млн, однак за останні п'ять торгових днів зріс до $230 млн.

"Нарощення видатків, з одного боку, зумовило зростання валового попиту, поряд з цим ми спостерігали внаслідок логістичних руйнувань скорочення пропозиції валюти, перш за все з боку агропромислового комплексу, з боку металургії", – зазначив Гелетій.

За його словами, на цьому тлі НБУ збільшив обсяги валютних інтервенцій відповідно до режиму керованої гнучкості.

Заступник голови НБУ зазначив, що за січень-жовтень 2026 року попит клієнтів на валюту збільшився щонайменше на 25%, або приблизно на $16 млрд порівняно з аналогічним періодом минулого року, тоді як пропозиція зросла лише на $2 млрд.

Водночас надходження експортної виручки за десять місяців збільшилися приблизно на $2 млрд – до $38 млрд із $36 млрд роком раніше.

На готівковому ринку середньоденний чистий попит у жовтні зріс приблизно до $38 млн із $34 млн у вересні. Гелетій пов'язав його збільшення останніми днями, зокрема, з курсовими коливаннями та погіршенням безпекової ситуації.

Міжнародні резерви України на початок жовтня становили $47,1 млрд, що відповідає приблизно чотирьом місяцям майбутнього імпорту та перевищує 100% показника достатності резервів за метрикою Міжнародного валютного фонду.

Окремо Гелетій звернув увагу на динаміку курсу гривні до євро, який формується через крос-курс євро/долар. За його оцінкою, фіскальна ситуація, економічна динаміка в єврозоні, ринкові очікування та політика Федеральної резервної системи сприяли зміцненню долара щодо євро, що через крос-курс призвело до укріплення гривні до євро на 1,8% у вересні; у жовтні гривня послабилася до євро на 0,1%.