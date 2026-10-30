Перевезення вантажів за 9 міс.-2026 зросли на 1%, пасажирів скоротились на 5,7% – Держстат

Обсяг перевезення вантажів у січні-вересні 2026 року зріс на 1% порівняно з аналогічним періодом 2025 року – до 242 млн тонн, тоді як пасажирів скоротився на 5,7% – до 1 млрд 540 млн осіб, йдеться у повідомленні Державної служби статистики.

Згідно з її даними, залізничним транспортом за звітний період було перевезено 106,4 млн тонн вантажів, що на 11,8% менше ніж за дев'ять місяців минулого року, тоді як вантажообіг скоротився на 18,6% – до 61,51 млрд тонна*км.

Перевезення автомобільним транспортом за січень-вересень цього року зросли на 24,3% порівняно з аналогічним періодом 2025 року – до 113,7 млн тонн, а вантажообіг на 13,9% – до 33,22 млрд тонна*км.

Найбільшу кількість пасажирів за звітний період було перевезено автомобільним транспортом – 700,6 млн осіб, що на 1,2% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Скорочення на 1,3% фіксується у метрополітені – 243,5 млн осіб.

Серед іншого, кількість пасажирів, перевезених залізничним транспортом за 9 місяців цього року скоротилась на 18,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 39,45 млн, трамваями – на 16,6% до 195,15 млн, тролейбусами – на 12,2% до 360,84 млн.

Зазначається, що обсяг перевезення вантажів у січні-серпні 2026 року зріс на 2,9% порівняно з аналогічним періодом 2025 року – до 218,1 млн тонн, тоді як пасажирів скоротився на 4,8% – до 1 млрд 374,1 млн осіб.