Переможець "зеленого" аукціону Grupa Mosty планує запустити ВЕС "Маяки" 162 МВт на Одещині в кінці 2028 року

Польський девелопер Grupa Mosty розраховує до кінця 2028 року ввести в експлуатацію свою ВЕС "Маяки" 162 МВт в Одеській області, квоту на яку вона отримала на "зеленому" аукціоні у вересні цього року, йдеться в матеріалі Ukraine Rebuild Newswire з посиланням на генерального директора Анджея Міхала Коваліка та фінансового директора Яцека Скрабача.

Згідно з ним, Grupa Mosty розраховує, що проєкт досягне стадії готовності до будівництва ("ready-to-build") у першому кварталі 2027 року, а залучення фінансування буде завершено у другому-третьому кварталах 2027 року.

За словами Скрабача, компанія розглядає кілька варіантів фінансування, проте стикається з обмеженим колом фінансових установ, готових інвестувати в проєкти відновлюваної енергетики в Україні в умовах війни.

"На сьогодні коло фінансових установ, готових брати участь у проєктах відновлюваної енергетики в Україні, залишається відносно обмеженим", – зазначив Скрабач.

При цьому в Mosty не розкрили потенційних кредиторів, загальну вартість інвестицій у проєкт, а також механізми страхування від воєнних ризиків.

Водночас Ковалік зазначив, що результати "зеленого" аукціону в Україні та підписання договору про державну підтримку підвищить інвестиційну привабливість проєкту для банків, а також зміцнить довіру з боку потенційних кредиторів та інвесторів.

Ковалік повідомив, що компанія веде переговори з потенційними підрядниками щодо виконання будівельних робіт, створення електричної інфраструктури та монтажу вітротурбін – планується встановити 36 вітротурбін Vestas (по 4,5 МВт кожна).

Після введення ВЕС в експлуатацію Mosty також планує додати системи накопичення енергії, що, на її думку, дозволить підвищити гнучкість роботи та оптимізувати використання електроенергії.

Вказується. що компанія займається розробкою проєкту "Маяки" з 2022 року і реалізує його як окрему інвестицію.

Як зазначається на сайті Groupa Mosty, загальна потужність реалізованих нею проєктів ВДЕ становить понад 80 МВт, з яких у Польщі – 57,5 МВт: 44 МВт ВЕС та 13,5 МВт – СЕС.

Зокрема, у Грузії компанія запустила СЕС 5,2 МВт. Компанія зазначає, що загальна планована встановлена потужність проєктів нових СЕС, ВЕС, ГЕС та УЗЕ становить приблизно 1300 МВт.

За результатами аукціону з розподілу річної квоти підтримки для ВЕС, найбільшу квоту отримала Група "Нафтогаз" з проєктом на 300 МВт з ціною продажу е/е 2,98-5,47 євроцентів за кВт*год.

Переможцями також стали:

ТОВ "Арцизька ВЕС", "Арцизька ВЕС-2" та "Кілійська ВЕС" групи Elementum Energy – всього три проєкти загальною потужністю 57,6 МВт з ціною 5,95 євроцента/кВт*год;

ТОВ "Мости Одеси 1" (дочка польської групи Mosty) – 162 МВт за ціною 7 євроцентів/кВт*год;

ТОВ "Овід Норс" – 28 МВт з ціною 7,11 євроцента/кВт*год;

ТОВ "Прайм Сторедж Сістем" – 80 МВт з ціною 7,20 євроцента/кВт*год;

ТОВ "Енерджі РТБ 9" (дочка Kernel) – 72,4 МВт з ціною 7,40 євроцента/кВт*год.

Суть аукціону полягає у тому, що держава буде викуповувати вироблену станціями на ВДЕ е/е за ціною, визначеною в його ході.

Раніше повідомлялося, що компанія "Мости Одеса 2" планує будівництво ВЕС 900 МВт в Одеській області.