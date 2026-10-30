Сенс Банк у III кв.-2026 скоротив чистий прибуток у 2,8 раза

Державний Сенс Банк (Київ) у третьому кварталі 2026 року скоротив чистий прибуток у 2,8 раза – до 263,57 млн грн із 743,09 млн грн за аналогічний період 2025 року, тоді як прибуток до оподаткування зменшився у 1,3 раза – до 546,65 млн грн із 734,0 млн грн.

Згідно з проміжною фінансовою звітністю банку, за дев'ять місяців 2026 року чистий процентний дохід зріс на 19,4% – до 6,94 млрд грн, чистий комісійний – на 23,1%, до 1,88 млрд грн.

Загалом за січень-вересень чистий прибуток Сенс Банку скоротився у 2,4 раза – до 1,12 млрд грн із 2,64 млрд грн за аналогічний період минулого року, тоді як прибуток до оподаткування зменшився на 13,9% – до 2,30 млрд грн із 2,68 млрд грн.

Витрати з податку на прибуток за дев'ять місяців становили 1,18 млрд грн проти 31,59 млн грн роком раніше.

Обсяг кредитів та заборгованості клієнтів із початку року збільшився на 14,8% – до 59,82 млрд грн. Валова вартість кредитного портфеля зросла на 14,5% – до 79,25 млрд грн, резерв під зменшення корисності – на 13,7%, до 19,44 млрд грн.

Зокрема, валовий портфель кредитів юридичним особам збільшився на 10,9% – до 49,69 млрд грн, іпотечних кредитів фізичним особам – на 18,9%, до 12,17 млрд грн, а кредитів населенню на поточні потреби – на 23,2%, до 17,12 млрд грн.

На 20 найбільших позичальників припадало 27,89 млрд грн, або 35,2% валового кредитного портфеля банку, проти 24,62 млрд грн, або 35,6%, на початок року.

Кошти клієнтів Сенс Банку за січень-вересень збільшилися на 0,9% – до 118,20 млрд грн, тоді як грошові кошти та їх еквіваленти скоротилися на 4,1% – до 34,92 млрд грн.

Чисті активи банку від початку року зросли на 2,6% – до 141,47 млрд грн (за даними Нацбанку, 10-й показник за розміром активів серед 59 банків України), власний капітал – на 8,5%, до 15,92 млрд грн.