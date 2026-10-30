Єврокомісія пропонує Єврораді затвердити надання Україні у 2027 році EUR45 млрд решти з кредиту в EUR90 млрд

Європейська комісія пропонує Раді ЄС затвердити надання Україні решти позики на 2027 рік на суму 45 млрд євро із загальної фінансової підтримки на період 2026-2027 роки в розмірі 90 млрд євро.

Про відповідне рішення повідомляє у п'ятницю пресслужба Європейської комісії.

"Сьогодні Європейська комісія зробила черговий крок у реалізації програми позик для підтримки України загальним обсягом 90 млрд євро. Ця ініціатива забезпечить Україну необхідною бюджетною підтримкою та оборонною продукцією у 2026 і 2027 роках. Ухвалений сьогодні пакет містить пропозицію до Ради ЄС затвердити надання решти суми позики – 45 мільярдів євро – на 2027 рік", – сказано в повідомленні.

Коментуючи ухвалене рішення, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн сказала: "Завдяки цій пропозиції ми забезпечуємо Україні вкрай необхідну передбачуваність і допомагаємо підтримувати функціонування життєво важливих державних послуг".

За її словами, посилення підтримки України є "одним із ключових питань порядку денного в Монреалі" (де проходить саміт ЄС-Канада – ІФ-У). "Разом із нашими союзниками ми також повинні зробити все, що в наших силах, аби посилити тиск на Росію та змусити її припинити варварську загарбницьку війну", – додала фон дер Ляєн.

Крім того, повідомляється, що після того, як Європейська комісія надала позитивну оцінку Стратегії фінансування, поданій Україною 26 жовтня 2026 року, також було ухвалено пропозицію щодо імплементаційного рішення Ради. "Цей документ передбачає надання Україні решти коштів у розмірі 45 млрд євро до 31 грудня 2027 року. Підтримка буде спрямована на бюджетну підтримку (до 13,3 млрд євро), розподілену порівну між "Механізмом для України" (Ukraine Facility) та макрофінансовою допомогою та на розвиток оборонно-промислового потенціалу України (31,7 млрд євро)", – деталізується в пресрелізі.

В Єврокомісії наголосили, що надання бюджетної підтримки супроводжуватиметься жорсткими умовами, що стосуються верховенства права, боротьби з корупцією, а також економічної стійкості та сталого розвитку.

Далі очікується, що пропозиція Європейської комісії щодо імплементаційного рішення Ради про затвердження допомоги Україні на 2027 рік буде передана до Ради ЄС для ухвалення. На основі цієї пропозиції держави-члени ЄС приймуть рішення про розподіл підтримки в межах позики підтримки для України на 2027 рік, зокрема, через "Ukraine Facility", макрофінансову допомогу та фінансування оборонно-промислового потенціалу. Як зазначалося вище, і відповідно до інших програм фінансової підтримки України з боку ЄС, цей інструмент передбачає надійні запобіжні механізми та жорсткі умови (умовність), що стосуються верховенства права, протидії корупції та захисту фінансових інтересів Європейського Союзу.

Після того, як Рада ЄС затвердить надання цієї фінансової допомоги, Європейська комісія вживе необхідних заходів, щоб забезпечити можливість здійснення виплат Україні вже на початку 2027 року.