ДТЕК попередив споживачів про використання імені енергохолдинга шахраями

Останнім часом зловмисники розсилають листи споживачам нібито від "бухгалтера "ДТЕК Енерго" та просять погасити борг за електроенергію, повідомив енергохолдинг "ДТЕК" у п'ятницю.

"У листах можуть бути небезпечні посилання та файли. Якщо їх відкрити, шахраї можуть отримати доступ до вашого комп'ютера", – зазначили в ньому.

В ДТЕК звернулися до споживачів з проханням не переходити за підозрілими посиланнями та не завантажувати невідомі файли.

"Перевіряйте інформацію про заборгованість лише через офіційні канали вашого постачальника електроенергії. Наприклад, у Києві та на Дніпропетровщині – через YASNO", – застерегли клієнтів в енергохолдингу.