Піреус Банк планує сформувати портфель енергетичного проєктного фінансування на EUR100-150 млн

Піреус Банк (Київ) запустив напрям Energy Industry & New Technology для фінансування проєктів у сфері енергетики, інфраструктури та технологічної модернізації, планує протягом наступних п'яти років сформувати портфель проєктного фінансування обсягом EUR100-150 млн, повідомила пресслужба банку.

Портфель передбачається формувати з фокусом на розподіленій генерації, енергоефективності та інвестиціях, пов'язаних із принципами ESG.

"Енергетичний сектор України переживає фундаментальні зміни, які відкривають значні можливості для інвестицій у генерацію та зберігання енергії, а також розвиток енергетичної інфраструктури", – зазначив голова правління Піреус Банку в Україні Янніс Кіріакопулос.

Серед інших пріоритетів – відновлювана енергетика, модернізація та автоматизація виробництва, розвиток логістичної інфраструктури й ланцюгів постачання.

Банк орієнтуватиметься переважно на середній корпоративний бізнес, зокрема на підприємства агросектору, харчової та переробної промисловості, виробничі компанії, операторів логістичних комплексів і холодильних складів, а також на компанії у сфері роздрібної торгівлі та комерційної нерухомості.

Для таких ініціатив фінустанова пропонуватиме проєктне фінансування, інвестиційні кредити та структуровані фінансові рішення, зокрема для будівництва нових енергетичних та інфраструктурних об'єктів, придбання обладнання і реалізації комплексних інвестиційних програм.

Додаткове фінансування банк планує залучати у співпраці з міжнародними фінансовими установами та партнерами з розвитку.

Згідно з даними Нацбанку, на 1 вересня 2026 року Піреус Банк із загальними активами 13,36 млрд грн посідав 30-те місце серед 59 банків України.