Українські готелі готові приймати гостей на тривалий термін у форматі workation

Актуальний зимовий соціальий пакет бізнесу для співробітників цієї зими включає можливість роботи та проживання у готелях, вітчизняні заклади сфери гостинності передбачають індивідуальні умови для таких замовників, деякі пропонують знижки від 20 до 50%.

В Асоціації готелів та курортів України (UHRA) агентству "Інтерфакс-Україна" підтвердили активний запит від великих компаній.

"Готелі отримують запити на резервування блоків номерів – поверхи, окремі корпуси, будинки – під потреби компаній, щоб за необхідності релокувати частину співробітників із сім'ями у більш безпечні регіони", – повідомила президентка UHRA Ірина Сідлецька.

За її словами, вже є випадки такого резервування у готелях Ужгорода, Львова, Трускавця, Черкас. Водночас, оскільки невідомо, як активно такою опцією від роботодавців будуть користуватися, скільки номерів де-факто буде зайнято за підсумками сезону, готелі не пропонують фіксовану знижку – все вирішується індивідуально.

Як повідомив засновник і CEO інвестиційної групи Concorde Capital (Київ) Ігор Мазепа, у відповідь на загрози столиці компанія розробила нову пропозицію – SHELEST Relocation на базі комплексу SHELEST.

"Я добре розумію, що росіяни й надалі намагатимуться довести Київ до гуманітарної катастрофи. Залишити місто без світла, тепла, а можливо, й без водопостачання. І до такого сценарію варто готуватися вже зараз, щоб у критичний час бізнес міг продовжувати роботу, а люди мали нормальні умови для життя", – написав він у фейсбуці.

SHELEST Relocation передбачає перенесення роботу офісу в SHELEST та можливість проживання співробітників разом із родинами. Комплекс має повністю автономну інфраструктуру (вода, електрика, тепло), а також сертифіковане укриття на 150 осіб.

Як уточнили агентству "Інтерфакс-Україна" в комплексі, наразі діють знижки до 20% до тарифів довгострокового перебування. Наприклад, тариф розміщення на 31 добу в таунхаусі (чотири дорослих + дитина) стаовить 201 тис. грн.

У Apartel resorts діє значний дисконт (до 50%) для довгострокового проживання.

"Поки є фізособи, які обрали зимовку в готелі 5 зірок, корпоративні запити були, але реального розміщення не маємо", – повідомив агентству партнер Apartel resorts Євген Кудрявченко. Він додав, що наразі близько десяти викупили номери на декілька місяців. Частіше беруть два тижні просто "відійти", таким теж пропоніють суттєвий дисконт.

Готелі в Києві теж відчувають цей запит.

"Ми бачимо зацікавлення, перш за все з боку міжнародних та великих вітчизняних компаній, щодо зняття номерів та розміщення там тимчасових офісів або проживання співробітників. Але реальні бронювання на даному етапі лише від декількох компаній", – повідомив агентству генеральний менеджер готелю InterContinental Kyiv Артем Приходько.

У пресслужбі холдингу ARS Capital на запит агентства повідомили, що готелі "Україна" та "Дніпро" готові приймати гостей на тривалий термін, зокрема у форматі workation, пропонуючи комфортні умови для проживання та роботу навіть під час перебоїв з електро- та водопостачанням.

"Ми вже бачимо зростання інтересу до такого формату з боку відповідального бізнесу, який прагне забезпечити своїм співробітникам стабільні, безпечні та комфортні умови для роботи й відпочинку. Готелі відкриті до довгострокової співпраці з корпоративними клієнтами й готові пропонувати індивідуальні умови розміщення залежно від їхніх потреб", – повідомили у пресслужбі ARS Capital.