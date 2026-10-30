Ощадбанк у III кв.-2026 скоротив чистий прибуток у 7,2 раза

Державний Ощадбанк у третьому кварталі 2026 року скоротив чистий прибуток у 7,2 раза – до 583,3 млн грн із 4,19 млрд грн за аналогічний період 2025 року, тоді як прибуток до оподаткування зменшився у чотири рази – до 1,42 млрд грн із 5,69 млрд грн.

Згідно з проміжною фінансовою звітністю банку, чистий процентний дохід у липні-вересні зріс на 3,0% – до 8,44 млрд грн, тоді як чистий комісійний дохід скоротився на 12,9% – до 1,80 млрд грн.

У третьому кварталі Ощадбанк сформував 0,93 млрд грн резерву під очікувані кредитні збитки за активами, за якими нараховуються проценти, тоді як за аналогічний період 2025 року розформував резерв на 1,23 млрд грн. Збиток від операцій із фінансовими інструментами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, зріс до 0,90 млрд грн із 0,20 млрд грн.

Операційні доходи банку за липень-вересень скоротилися на 24,1% – до 8,78 млрд грн. Витрати на виплати працівникам зросли на 17,8% – до 3,18 млрд грн, інші адміністративні та операційні витрати – на 30,3%, до 3,09 млрд грн.

Загалом за дев'ять місяців 2026 року чистий прибуток Ощадбанку скоротився у 3,5 раза – до 3,96 млрд грн із 13,88 млрд грн, а прибуток до оподаткування – майже вдвічі, до 8,49 млрд грн із 16,90 млрд грн.

Обсяг наданих клієнтам кредитів із початку року зріс на 13,1% – до 144,98 млрд грн. Валова вартість кредитів за програмою доступного іпотечного кредитування "єОселя" збільшилася на 25,5% – до 15,06 млрд грн із 12,00 млрд грн на кінець 2025 року.

Водночас обсяг кредитів із простроченням понад 90 днів зріс до 19,78 млрд грн із 13,04 млрд грн на початок року, а їх частка в кредитному портфелі до вирахування резервів – до 12% із 9%.

Загальні активи Ощадбанку за дев'ять місяців зменшилися на 4,8% – до 487,63 млрд грн, власний капітал – на 1,7%, до 46,44 млрд грн.