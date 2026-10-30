Ділові очікування на будівельному ринку України у IV кв. знизилися на 1,9 в.п. – Держстат

Індикатор ділової впевненості на українському ринку будівництва у четвертому кварталі 2026 року знизився на 1,9 відсоткові пункти (в.п.) порівняно з третім кварталом – до "мінус" 23,4%, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

Згідно з даними проведеного відомством опитування компаній будівельної галузі, оцінка поточного обсягу замовлень погіршилась на 2 в.п. – до "мінус" 37,2%. Так, 59% опитаних компаній оцінили свій поточний обсяг замовлень як нормальний для сезону, 40% – як недостатній.

Підвищення цін на свої послуги за підсумками четвертого кварталу поточного року очікують 62% респондентів. Зниження вартості будівельних робіт прогнозують 5% респондентів, а 33% не очікують жодних змін у ціновій політиці.

Згідно з даними Держстату, компанії-учасники опитування забезпечені замовленнями в середньому на шість місяців, що відповідає довоєнному показнику на початку 2022 року.

Статвідомство зазначає, що у четвертому кварталі 2026 року негативний вплив на будівництво чинитимуть брак робочої сили (53,9%), фінансові обмеження (50,8%), недостатній попит (20,8%), інші чинники (44,7%).

Скорочення кількості працівників у жовтні-грудні очікує близько 28% опитаних компаній, тоді як 58% вважає, що їх кількість залишиться незмінною, а 13% прогнозують розширення штату.

За даними Держстату, 36% респондентів відзначили зростання обсягу виконаних будівельних робіт минулого кварталу, 27% заявили про скорочення обсягів.

Опитування засвідчило, що для 99% українських будівельних компаній досить складно передбачити майбутній розвиток бізнес-ситуації.

Статдані наведено без урахування тимчасово окупованих РФ територій і частини територій, де ведуться (велися) бойові дії.