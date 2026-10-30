"Ковальська" збудувала 50 тис. кв. м житла за 9 міс.-2026 та ввела в експлуатацію 1 млн кв. м з 2002 р.

Промислово-будівельна група "Ковальська" збудувала 50 тис. кв. м житла за січень-вересень 2026 року та ввела в експлуатацію 1 млн кв. м житлової та комерційної нерухомості з 2002 року, повідомили у пресслужбі компанії агентству "Інтерфакс-Україна".

"За роки нашого досвіду будівництва житла в Києві змінились нормативне регулювання й архітектурні вподобання, але незмінною залишилась філософія "Ковальської": кожен будинок зводиться з урахуванням того, що компанія має ресурс самостійно завершити його будівництво. Наша нерухомість забезпечена промисловими активами та гарантовано буде здана в експлуатацію", – зазначив генеральний директор "Ковальської" Сергій Пилипенко.

Уточнюється, що перший мільйонний квадратний метр за свою історію компанія спорудила в будинку 13-17 житлового комплексу "Русанівська Гавань", який уже отримав сертифікат готовності та поштову адресу. Загальна площа цього будинку 67 803,10 кв. м, з них близько 25 тис. кв. м було збудовано за дев'ять місяців 2026 року. Як повідомили у компанії, у будинку 13-17 житлового комплексу "Русанівська Гавань" на момент здачі в експлуатацію було продано 97% квартир.

У цьому комплексі готується до здачі в 2026 році також будинок 27, загальною площею 24 545,9 кв. м, з яких понад 15 тис. кв. м було збудовано з початку 2026 року. Також компанія зводить будинок 9-12, який буде співставний за площею та розмірами із будинком 13-17 (запланована площа – понад 60 тис. кв. м), за дев'ять місяців 2026 року у ньому було збудовано понад 10 тис. кв. м.

ПБГ "Ковальська" працює на будівельному ринку України з 1956 року. Об'єднує понад 20 підприємств у сфері видобутку сировини, виробництва продукції та будівництва. Продукція представлена брендами "Бетон від Ковальської", "Авеню", Siltek. Підприємства "Ковальської" працюють у Київській, Житомирській, Львівській та Чернігівській областях. З 2002 року "Ковальська" ввела в експлуатацію 34 житлових проєкти, на етапі будівництва – два.