Магазин Rozetka у ЖК "Комфорт Таун" в Києві отримав пошкодження внаслідок атаки

Магазин Rozetka на території ЖК "Комфорт Таун" в Києві отримав пошкодження внаслідок російського ракетного удару у ніч на п'ятницю, повідомила компанія у Facebook.

"Щойно матимемо безпечний і повноцінний доступ до приміщення, ми перемістимо замовлення клієнтів до найближчого магазину Rozetka. Туди ж перенаправимо замовлення, які прямували до магазину біля "Комфорт Тауну", – зазначається у повідомленні компанії.

Як повідомлялося, столичний ЖК "Комфорт Таун" вчергове постраждав від російського обстрілу у ніч на п'ятницю. Зокрема, була зруйнована одноповерхова комерційна будівля (ймовірно від падіння уламків), частина якої була без орендаря, а в частині знаходиться Rozetka. Це уже щонайменше п'ятий випадок, коли через російські обстріли постраждали будинки даного ЖК.

Раніше у серпні росіяни знищили розподільчий центр Rozetka у Броварах.

Rozetka – найбільший маркетплейс в Україні. Компанія заснована у 2005 році, має 492 магазини у 157 містах України та понад 6000 співробітників. Маркетплейс налічує понад 20 мільйонів товарів у майже 4 тисячах категорій.

Як повідомлялося, група маркетплейсів Rozetka-Evo в 2025 році досягла обороту 112,4 млрд грн, що на 9% більше, ніж у 2024р.

Rozetka засновано 2005 року в Києві Владиславом та Іриною Чечоткіними. Пізніше співвласником компанії став фонд під управлінням Horizon Capital. Нині компанія працює як мультикатегорійний онлайн-маркетплейс і розвиває мережу власних магазинів.