Тренд на збільшення операцій із землею у 2026 р. призупинився, а ціна перестала зростати з 1 липня – Мінагрополітики

Кількість і площа відчужених земельних ділянок щороку зростали у 2023 по 2025 роках, але цього року цей тренд призупинився, хоча зниження активності на ринку не спостерігається, повідомило Міністерство аграрної політики у п'ятницю із посиланням на міністра Тараса Висоцького.

"Ціни на землю з 1 липня (2026 року) не впали, але перестали зростати. Тренд такий, що 1 липня був, мабуть, дворічний тренд на поступове, але постійне зростання, який зупинився, але падіння також немає", – додав Висоцький журналістам, коментуючи також ціну на земельні паї.

Згідно з даними Мінагрополітики, з 1 липня 2021 року кількість земельних ділянок, відчужених за договорами купівлі-продажу, становила: 2021 рік – 27,70 тис. загальною площею 100,3 тис. га; 2022 рік – 23,12 тис. на 69,2 тис. га; 2023 рік – 40,85 тис. на 114,1 тис. га; 2024 рік – 106,67 тис. на 320,7 тис. га та 2025 рік – 121,28 тис. на 356,5 тис. га.

З початку 2026 року відчужено 85,85 тис. земельних ділянок загальною площею 233,05 тис. га, середня ціна одного гектара становить 70,20 тис. грн, або $1,59 тис., зазначається у повідомленні.

Згідно з ним, загалом з моменту скасування мораторію на продаж окремих земель сільськогосподарського призначення в Україні відчужено понад 405 тис. земельних ділянок загальною площею майже 1,2 млн га.

"Важливо, що ринок землі продовжує функціонувати навіть в умовах повномасштабної війни. Можливість вільно розпоряджатися земельними ділянками, купувати землю та інвестувати в неї – основа для розвитку сільського господарства та планування господарської діяльності на перспективу", – наголосив Висоцький.

Мінагрополітики уточнило, що юридичні особи цього року придбали 32,97 тис. земельних ділянок загальною площею 90,10 тис. га, середня ціна одного гектара в цьому сегменті становила 92,86 тис. грн, або $2,10 тис.

Фізичні особи придбали 52,39 тис. земельних ділянок загальною площею 142,94 тис. га за середньої ціни 55,91 тис. грн, або $1,27 тис.

Найбільші площі земельних ділянок відчужено в Полтавській області – 23,2 тис. га, Одеській – 22,8 тис. га, Кіровоградській – 18,8 тис. га, Вінницькій – 18,2 тис. га та Чернігівській – 17,4 тис. га.

Найвищу середню ціну за гектар зафіксовано в Івано-Франківській області – 145,28 тис. грн, Львівській – 133,78 тис. грн, Тернопільській – 117,24 тис. грн, Вінницькій – 102,55 тис. грн та Полтавській – 100,05 тис. грн.