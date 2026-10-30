АМКУ дозволив UPG орендувати ще 14 автозаправок групи "Приват"

Антимонопольний комітет України (АМКУ) на засіданні 29 жовтня надав дозвіл приватному підприємству (ПП) "Укрпалетсистем" – оператору мережі автозаправних станцій (АЗС) UPG – на набуття контролю шляхом одержання в оренду ще 14 АЗС мереж ANP і "Авіас", які входять до компаній групи "Приват".

"Укрпалетсистем" в цілому передано в оренду сім АЗС ТОВ "Євротрейд Експо", три – ТОВ "Ньюпорт Холдінг", два – ТОВ "Альбіленд" і по одному – ТОВ "Сіріус Голд" і ТОВ "Екотрейд Компані".

Як повідомлялося, АМКУ протягом липня 2025-червня 2026 року вже надав дозвіл "Укрпалетсистем" на набуття контролю шляхом одержання в оренду 553 АЗС, які раніше працювали під брендами компаній групи "Приват".

Окрім того, комітет у листопаді 2025 року надав дозвіл ще одному оператору UPG – ТОВ "Юпіджі" – на купівлю 26 АЗС мереж ANP і "Авіас" "приватівської" групи компаній.

UPG (Ukrainian Petrol Group) – українська група компаній, що спеціалізується на торгівлі нафтопродуктами. UPG входить до трійки найбільших операторів України за кількістю станцій. Група має власну логістичну інфраструктуру та здійснює прямі постачання пального з провідних НПЗ Європи та США. Засновником UPG є Володимир Петренко.