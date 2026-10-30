Мінінфраструктури фіналізує грантове фінансування від Світового банку на близько EUR100 млн для залучення до 60 вживаних локомотивів – міністр

Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України повідомило про фіналізацію грантового фінансування зі Світовим банком на суму близько EUR100 млн із загальною метою залучити до 60 вживаних локомотивів.

"Внаслідок агресії пошкоджено 605 локомотивів тягового складу. Ми швидко відновлюємо, проте велика кількість неможлива до роботи після ремонтів через системні і значні враження", – наголосив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді у п'ятницю.

Міністр нагадав, що Фінляндія також безоплатно передасть АТ "Укрзалізниці" 10 локомотивів та комплектуючі до них для підтримки стабільності перевезень на тлі постійних російських ударів.

"Також маємо домовленості з іншими країнами", – додав Калашник.

Серед іншого, зі слів міністра, станом на жовтень поточного року "Укрзалізниця" отримала 44 нові пасажирські вагони, ще 16 планується поставити в кінці цього року.

Крім того, для фінансової стійкості підписано зміни до кредитної угоди з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) у розмірі EUR130 млн, у межах чого відомство переорієнтовує відповідну суму на підтримку ліквідності "Укрзалізниці".

Окремо Калашник нагадав, що від початку поточного місяця діє проєкт "УЗ довезе" з пересадкою між залізничним та автобусним транспортом для прифронтових ділянок Сумської та Харківської областей. Зокрема, у межах ініціативи, міністерство домовилося з французькими партнерами про доставку 30 великих автобусів, які забезпечують відповідну логістику.

Джерело: https://www.youtube.com/live/WXGKUqlaEoM?si=D44dcCCyjee1Up2H