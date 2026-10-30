БЕБ викрило організаторів плантації тютюну площею 11 га та мережі його збуту

Детективи територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) в Одеській області направили до суду обвинувальний акт стосовно дев'яти осіб, що організували нелегальну плантацію з вирощування тютюну площею 11 га в Тернопільській області та мережу збуту продукції з доходом понад 35,7 млн грн.

Згідно із повідомленням відомства у телеграм-каналі, незаконний бізнес організував 29-річний чоловік. Він залучив спільників для вирощування, сушіння, подрібнення та подальшого транспортування тютюну. Сировину відправляли поштою до Одеси, де на підпільному складі її фасували та готували до реалізації через інтернет-магазини й торговельні павільйони на ринках "Новий" та "Київський".

У результаті 23 обшуків на території Одеської та Тернопільської областей правоохоронці припинили діяльність підпільного цеху й мережі збуту, а також вилучили понад 9,1 тонни тютюну, безакцизні сигарети, обладнання, транспортні засоби, готівку та банківські картки загальною вартістю понад 13 млн грн.

Залежно від ролі у схемі дев'ятьом фігурантам інкримінують незаконні операції з підакцизними товарами (ст. 204 КК України), а шістьом із них – додатково легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України). Шістьом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Процесуальне керівництво здійснювала Одеська обласна прокуратура, оперативний супровід – Управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР Нацполіції та співробітники 26-го прикордонного загону ДПСУ.