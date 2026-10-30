Україна приєдналася до міжнародної угоди про автоматичний обмін інформацією про доходи від цифрових платформ – ДПС

Державна податкова служба України (ДПС) підписала декларацію про приєднання до багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи (DPI MCAA).

Згідно із повідомленням на сайті відомства, підписання угоди є першим етапом реалізації закону №4903-IX від 9 червня 2026 року щодо імплементації міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи від цифрових платформ та їх оподаткування (законопроєкт №15111-д).

Механізм DPI передбачає регулярний автоматичний обмін даними між податковими органами країн-учасниць про доходи фізичних і юридичних осіб, отримані через маркетплейси та цифрові сервіси. Це дасть змогу отримувати інформацію про закордонні доходи українських платників податків, підвищити прозорість ринку електронної комерції та забезпечити імплементацію Модельних правил ОЕСР і Директиви ЄС DAC7.

Як повідомлялося, 22 жовтня 2026 року президент України Володимир Зеленський підписав зазначений закон (законопроєкт №15111-д). Ухвалення документа та приєднання до механізму обміну є структурним маяком програми EFF Міжнародного валютного фонду (МВФ) та умовою для отримання макрофінансової допомоги від Європейського Союзу в рамках Ukraine Support Loan (USL).

Документ імплементує європейський стандарт DAC7 та зобов'язує операторів цифрових платформ (маркетплейсів, сервісів таксі, оренди нерухомості тощо) ставати на облік у ДПС, ідентифікувати користувачів і щороку подавати звіт про їхні доходи. Одночасно закон запроваджує для фізичних осіб спеціальний пільговий режим оподаткування за ставкою 10% (замість стандартних 23%) за умови відсутності найманих працівників, торгівлі підакцизними товарами та дотримання річного ліміту доходів у 834 мінімальні зарплати. При цьому для продажу вживаних особистих речей фізособами передбачено неоподатковуваний поріг до EUR2000 на рік.