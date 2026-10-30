Мережа "Фора" відкрила першу зону зоотоварів у форматі shop-in-shop

Мережа магазинів біля дому "Фора" відкрила першу зону зоотоварів у форматі shop-in-shop у столичному магазині на вул.Єфремова, 23, повідомила пресслужба мережі.

Уточнюється, що тут представлений розширений асортимент для домашніх улюбленців: корми, зокрема, професійні, іграшки та інші товари для догляду.

"Так ми розвиваємо "Фора": помічаємо, як змінюється життя гостей, тестуємо нові рішення та вчимося на практиці", – повідомляється у соцмережах.

Мережа магазинів біля дому "Фора", що налічує 362 магазини в Україні, входить до торгово-промислової групи Fozzy Group. Група також розвиває торговельні мережі різних форматів: супермаркети "Сільпо", оптові гіпермаркети Fozzy, дискаунтери Thrash!Траш!, фармацевтичні супермаркети "Біла ромашка", магазини для домашніх тварин E-ZOO. Загальна кількість торгових точок групи становить понад 825 об'єктів по всій території країни.

За даними YouControl, чистий дохід від реалізації продукції за перше півріччя 2026 року склав 26 млрд 825 млн 254 тис грн, що на 29,4% вище за аналогічний період минулого року, чистий прибуток 182 млн 896 тис грн, що на 16,6 вище за перше півріччя 2025 року.