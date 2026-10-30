Додаткова потреба для завершення розпочатих робіт і будівництва нової черги захисту об'єктів становить близько 60 млрд грн – Мінінфраструктури

Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України повідомило, що додаткова потреба у фінансуванні завершення розпочатих робіт і початку будівництва нової черги захисту об'єктів становить близько 60 млрд грн.

"Заходи з інженерного захисту реалізовуються на 601 елементі, це великі підстанції, об'єкти тепло та водопостачання. Стан виконання на сьогоднішній день становить 72%. Бюджетне фінансування на ці види робіт складає 47 млрд грн", – додав міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п'ятницю.

За його словами, наразі збудовано 109 захисних споруд, тоді як за умови збереження нинішньої динаміки у листопаді планується завершити ще 134 об'єкти, а у грудні – 197.

Зазначається, що у розподіленій тепловій генерації у роботі перебувають 343 об'єкта проєктною потужністю майже 3,2 ГВт, де на це було виділено 13,5 млрд грн.

Уточнюється, що графік передбачає поетапне введення близько 1,5 ГВт у найближчі місяці та ще 800 МВт у першому кварталі наступного року.

Що стосується водопостачання, зі слів міністра, реалізується 30 проєктів у 14 регіонах, що забезпечить 10 млн населення питною водою.

У відомстві додали, що резерв електроживлення комунальних підприємств, які забезпечують функціонування об'єктів критичної інфраструктури, становить понад 1 ГВт з 1,4 ГВт.

"Працюємо над нарощенням і забезпечення в повному обсязі обладнанням. Частина з них вже законтрактована. Наше завдання – наблизити доставку, а також встановлення", – наголосив Калашник.

У міністерстві наголосили, що було зафіксовано близько 500 ударів по об'єктах, які будуються. Серед іншого, за цей час пошкоджено близько сотні одиниць спеціалізованої техніки та постраждало близько 40 будівельників.

Окремо міністр повідомив, що у Києві проводять захисні роботи на 14 об'єктах.

"Середній ступінь готовності становить 82%, там, де центральна влада реалізовує 26 об'єктів, відсоток вищий – 86%", – зауважив Калашник.

Крім того, у столиці виконується резервування трьох найбільших джерел теплопостачання, з них понад 600 МВт забезпечує держава, підкреслив міністр.

Джерело: https://www.youtube.com/live/WXGKUqlaEoM?si=D44dcCCyjee1Up2H