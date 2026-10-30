Уряд запровадив посаду урядового уповноваженого з питань держпромполітики в складі Мінекономіки

Кабінет міністрів України затвердив положення про урядового уповноваженого з питань державної промислової політики, передбачивши цю посаду у складі Міністерства економіки та довкілля України у статусі заступника міністра.

Згідно з інформацією на сайті Міністерства економіки та довкілля України, рішення покликане посилити координацію промислової політики, забезпечити системний моніторинг державних інструментів підтримки в рамках програми "Зроблено в Україні" та сприяти залученню інвестицій у виробництво з високою доданою вартістю.

Хто саме серед заступників міністрів економіки та довкілля буде уповноваженим у публікації не уточнюється, проте за цим напрямком відповідальний Віталій Кіндратів.

Основними завданнями уповноваженого визначено координацію органів влади з питань промислового розвитку, моніторинг індустріальних парків і кластерів, підтримку локалізації, розвиток експорту, а також адаптацію українського законодавства до норм ЄС у рамках підготовки переговорної позиції за розділом 20 "Підприємництво та промислова політика".

Крім того, посадовець щокварталу інформуватиме уряд про стан промисловості на основі ключових показників та щороку до 1 червня подаватиме підсумковий звіт.

Разом із цим уряд вніс зміни до регламенту Кабміну, зобов'язавши Мінекономіки під час погодження проєктів нормативно-правових актів обов'язково оцінювати їхній вплив на показники промислового розвитку та конкурентоспроможність підприємств.

Як повідомлялося, Кіндратів повідомив про старт розробки промислової стратегії України строком до 2030 року. Міністерство планує презентувати її проєкт для обговорення з професійною спільнотою протягом трьох місяців.