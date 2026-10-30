"Інтерпайп НМТЗ" завершив 9 міс. зі збитком 171,9 млн грн проти співставного прибутку рік тому

ПрАТ "Інтерпайп Новомосковський трубний завод" ("Інтерпайп НМТЗ", Дніпропетровська обл.) завершило січень-вересень поточного року з чистим збитком 171,914 млн грн проти чистого прибутку 210,307 млн грн за аналогічний період минулого року.

Згідно з проміжним звітом компанії, який є у розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна", дохід від звичайної діяльності за цей період знизився до 313,324 млн грн з 1 млрд 896,326 млн грн у січні-вересні 2025 року.

Нерозподілений прибуток на кінець вересня становив 308,260 млн грн.

У звіті керівництва констатується, що товариство працює в умовах просiдання внутрiшнього ринку та неритмiчних поставок штрипсу. Загальнi операцiйнi показники першого пiврiччя вдалося вирiвняли завдяки запуску дiльницi iзоляцiї, яка стала основним драйвером завантаження виробництва.

Крім того, повідомляється, що попри всi виклики сьогодення, мета підприємства залишається незмiнною – збiльшення свого вкладу у розвиток української економiки, якiсть продукцiї, охорона здоров'я i безпека працi, якi є запорукою конкурентоспроможностi товариства. На дiяльнiсть товариства можуть мати вплив непрогнозованi змiни норм законодавства України; вiйськовi дiї, що тривають, невизначенiсть подальшого розвитку подiй, включаючи iнтенсивнiсть або потенцiйнi строки припинення цих дiй можуть суттєво вплинути на економiчну ситуацiю в країнi та вiдповiдно, на дiяльнiсть товариства. Також проблемними питаннями є зростання залiзничних тарифiв та цiн на енергоносiї i метал, наслiдком чого є збiльшення собiвартостi продукцiї.

Як повідомлялось, "Інтерпайп НМТЗ" за підсумками січня-березня 2026 року отримав чистий збиток 104,411 млн грн проти чистого прибутку 35,697 млн грн в аналогічному періоді минулого року. Дохід від звичайної діяльності за цей період знизився до 69,382 млн грн з 243,431 млн грн у першому кварталі 2025 року.

Завод завершив перше півріччя-2026 з консолідованим збитком 198,565 млн грн проти консолідованого чистого прибутку 138,189 млн грн за аналогічний період минулого року. Дохід від звичайної діяльності за цей період знизився до 511,606 млн грн з 1 млрд 311,450 млн грн у першому півріччі 2025 року.

НМТЗ у 2025 році отримав чистий прибуток у розмірі 10,161 млн грн, тоді як у 2024 році був збиток 194,563 млн грн. При цьому дохід від звичайної діяльності за минулий рік зріс на 27,3% – до 2 млрд 808,420 млн грн.

"Інтерпайп НМТЗ" спеціалізується на виробництві зварних труб для нафтогазової галузі, машинобудуванні, будівництві та інших галузях промисловості.

За даними НДУ за серпень 2026 року станом на 23 жовтня, компанія Interpipe Limited володіє 90,8199% акцій заводу, компанія Lindsell Enterprises Limited (обидві – Кіпр) – 6,2918%.

Статутний капітал ПрАТ "Інтерпайп НМТЗ" – 50 млн грн, номінал акції – 0,25 грн.