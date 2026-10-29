НБУ розширив можливості банків для кредитування критичної інфраструктури

Національний банк України (НБУ) ухвалив четвертий пакет регуляторних заходів для підтримки кредитування економіки, розширивши можливості банків фінансувати підприємства, залучені до захисту, будівництва та відновлення критичної інфраструктури, а також забезпечення тепло-, енерго- і водопостачання та водовідведення, повідомив регулятор у четвер.

Зокрема, Нацбанк підвищив із 0,3 до 0,75 коефіцієнт ліквідності застави у вигляді майнових прав на виручку за договорами з органами державної влади та створеними ними організаціями, що повністю утримуються за рахунок державного бюджету.

Для аналогічних договорів з органами місцевого самоврядування та створеними ними організаціями, що утримуються за рахунок місцевого бюджету, коефіцієнт підвищено до 0,60.

Йдеться про договори на придбання товарів, виконання робіт або надання послуг для захисту, будівництва та відновлення об'єктів критичної, зокрема транспортної, інфраструктури, а також забезпечення безперебійного теплопостачання, енергозабезпечення, водопостачання та водовідведення.

Нові підходи діятимуть протягом воєнного стану та 90 календарних днів після його припинення або скасування.

Крім того, банки отримали право не застосовувати окремі вимоги щодо диверсифікації майнових прав на отримання виручки за договорами з бюджетними установами, а також щодо беззастережного права банку продавати, відступати або передавати такі майнові права іншій стороні без згоди боржника та його контрагента.

У НБУ зазначили, що зміни враховують особливості розрахунків за договорами з бюджетними установами, зокрема казначейський контроль за використанням та цільовим спрямуванням бюджетних коштів.

Зміни затверджено постановою правління центробанку №123 від 28 жовтня 2026 року, яка набирає чинності 30 жовтня.

Як повідомлялося, до цього НБУ ухвалив три пакети регуляторних заходів для підтримки кредитування економіки в умовах посилення російських обстрілів. Перші два, у серпні та вересні, стосувалися, зокрема, агропромислового комплексу, виробників та підприємств, що реалізують проєкти відновлення критично важливої інфраструктури, а третій, ухвалений 14 жовтня, стосувався кредитування оборонно-промислового комплексу, енергетики та постраждалих від війни підприємств.