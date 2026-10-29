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Економіка

"Укрнафта" оголосила аукціон на 12 листопада із закупівлі 21 мобільного укриття загальною вартістю 43,785 млн грн

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"Укрнафта" оголосила аукціон на 12 листопада із закупівлі 21 мобільного укриття загальною вартістю 43,785 млн грн

АТ "Укрнафта" 26 листопада в електронній системі Prozorro оголосило три тендери на закупівлю 21 первинного (мобільного) укриття загальною вартістю 43,785 млн грн (без ПДВ).

Згідно з тендерною документацією, заявки приймаються до 11 листопада з проведенням аукціону 12 листопада.

На торги буде виставлено три лоти із закупівлі дев'яти укриттів загальною вартістю 18,765 млн грн для встановлення у Київській, восьми на 16,68 млн грн – у Чернігівській і ще чотирьох на 8,34 млн грн – у Полтавській областях.

За умовами тендерів, доставка укриттів має бути здійснена до 31 березня 2027 року.

Як повідомлялося, UKRNAFTA до 19 жовтня проводила відкритий моніторинг ринку й запрошувала кваліфікованих підрядників надати комерційні пропозиції стосовно виконання робіт із захисту автозаправних станцій. Йшлося про 72 об'єкти у Київській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Кіровоградській, Чернігівській, Полтавській, Житомирській та Харківській областях. Моніторинг проводився на майданчику SmartTender.

За інформацією голови правління "Укрнафти" Богдана Кукури від 29 вересня в Facebook, першочергово буде обладнано бетонними укриттями 13 автозаправних комплексів (АЗК) в столичному регіоні.

"UKRNAFTA встановлює бетонні укриття на АЗК у Києві та Київській області. Такі споруди вже довели свою ефективність у прифронтових регіонах. Тепер масштабуємо це рішення на столичний регіон", – написав він.

За словами CEO, першочергово укриттями буде обладнано АЗК, розташовані в місцях з високою щільністю населення та поблизу великих автодоріг. Скористатися ними зможуть усі, хто перебуватиме поряд.

РФ 28 жовтня вкотре атакувала АЗК "Укрнафти" на території Дніпропетровщини, 14 жовтня – на Хмельниччині, 2 жовтня – теж на Дніпропетровщині.

#аукціон #укриття #укрнафта
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