Мережа "Сільпо" відкрила супермаркет в київському ТЦ Gorodok Gallery

Мережа "Сільпо", яка входить до групи компаній Fozzy Group, у четвер відкрила новий дизайнерський супермаркет в київському ТЦ Gorodok Gallery, повідомляє пресслужба компанії.

Супермаркет площею 2080 кв. м оформлено у стилі "Потойбіччя" — нового ігрового світу всередині застосунку "Сільпо". Щоб передати ефект потойбічного виміру, у дизайні мистецтво поєднали геометрію та оптичні ілюзії. Деякі арки тут перевернуті, а вивіски віддзеркалені, на колонах вигнуті дзеркала тощо.

Цей супермаркет замінив в ТЦ Gorodok Gallery гіпермаркет Fozzy Cash & Carry, який працював до 1 червня.

ТЦ Gorodok Gallery (пр. Степана Бандери, 23) відкрито у 2003, загальна площа - 50 тис.кв.м, орендна 35 тис. кв.м, паркінг на 850 машиномісць. Серед орендарів - найбільший технохаб України, понад 10 тис.кв.м, ювелірний квартал 600 кв.м., дитячий центр Family Quest, Pochayna Event Hall.

ТОВ "Сільпо-Фуд", яке розвиває мережу "Сільпо", створено на початку серпня 2016 року. Станом на червень 2026 року в мережі працювало 312 супермаркетів.

За даними YouControl, засновником ТОВ є ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Рітейл Капітал" (100%, Київ). Кінцевим бенефіціаром виступає Володимир Костельман.

Виручка "Сільпо-Фуд" за підсумками 2025 року збільшилася на 13,97% порівняно з 2024 роком – до 106,013 млрд грн, чистий прибуток становив 1,205 млрд грн проти 154,1 млн грн за аналогічний період попереднього року.

Входить до торгово-промислової групи Fozzy Group, яка має більш ніж 825 торгових точок по всій території країни. Компанія розвиває торговельні мережі різних форматів: супермаркети "Сільпо", оптові гіпермаркети Fozzy, магазини біля дому "Фора", дискаунтери Thrash!Траш!, фармацевтичні супермаркети "Біла ромашка", магазини для домашніх тварин E-ZOO.