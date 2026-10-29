Кабмін дає підприємцям більше часу на облаштування укриттів або безпечних просторів – Корецький

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький повідомив, що уряд дає підприємцям більше часу на облаштування укриттів або безпечних просторів, а також наголосив, що відтермінування не означає скасування вимог.

"Сьогодні ми представили бізнес-асоціаціям зміни до чинного порядку. Пріоритет, як і раніше, – безпека людей. Водночас ми продовжуємо дію постанови, бо не можемо допустити зупинки економіки та життєдіяльності країни. Хочу нагадати, що два місяці тому уряд ініціював ці зміни. Однак ми побачили, що значна частина підприємств навіть не почала виконувати базові вимоги щодо безпеки людей", – написав Корецький в телеграм-каналі.

У зв'язку з цим уряд дає підприємцям більше часу на облаштування укриттів або безпечних просторів.

"Можливостей для закупівлі мобільних конструкцій достатньо. Відтермінування не означає скасування вимог. Безпека людей має бути в пріоритеті. Це може бути найпростіший безпечний простір, мобільне укриття або інформування про розташування та доступ до найближчого підземного укриття", - наголосив прем'єр.

За його словами, вимоги до укриттів залежатимуть від кількості працівників і відвідувачів, які одночасно перебувають на об'єкті.

Він додав, що Міністерство економіки та Міністерство внутрішніх справ поінформують про деталі.

"Укриття не обов'язково має бути на власній території підприємства. Можна користуватися укриттям поруч, якщо воно має достатню місткість. Водночас люди повинні чітко знати, де воно розташоване", – наголосив прем'єр.

Він повідомив, що до 4 березня військові адміністрації зберуть дані про виконання вимог, і за результатами будуть ухвалюватися подальші рішення.