ОГТСУ в рамках Дня постачальника отримав 399 пропозицій щодо вдосконалення співпраці від партнерів

28 жовтня ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) провів шостий День постачальника, до якого долучилися представники близько 50 компаній — постачальників, підрядників і потенційних партнерів.

"Команда ОГТСУ представила пріоритети виробничої програми на 2027 рік, результати змін у закупівлях і договірній роботі та обговорила пропозиції бізнесу щодо покращення співпраці", - повідомило товариство у четвер.

Генеральна директорка ОГТСУ Наталія Бойко під час заходу окреслила чотири напрями розвитку системи: захист об’єктів, диверсифікацію джерел і маршрутів надходження газу, підвищення надійності інфраструктури, операційну ефективність і цифровізацію. В умовах російських атак пріоритетними залишаються підготовка до зими 2026–2027 років, реалізація Плану стійкості ГТС і безпека працівників.

"У кожному з цих напрямів є конкретні завдання для виробників обладнання, постачальників технологій і підрядників. Нам потрібні рішення, які враховують умови роботи української ГТС і дають вимірюваний результат", — зазначила вона.

Своєю чергою директор з інвестицій та розвитку ОГТСУ Олександр Тимофєєв представив результати впровадження пропозицій партнерів. Загалом у межах формату Дня постачальника компанія отримала 399 пропозицій щодо вдосконалення співпраці.

Серед уже впроваджених змін — єдині правила приймання робіт і послуг, технічні консультації до початку виконання робіт, гаряча лінія з комплаєнсу та єдиний підхід до супроводження договорів незалежно від їх вартості. Строк погодження субпідрядників скорочено з одного місяця до семи робочих днів. Для закупівель від 50 млн грн застосовуються відкриті ринкові консультації, які дають змогу враховувати позицію ринку під час підготовки умов договорів.

Директор із закупівель ОГТСУ Іван Матяш представив динаміку взаємодії з учасниками ринку та результати аналізу закупівель. За дев’ять місяців 2026 року в торгах ОГТСУ взяли участь 1 046 унікальних учасників — на 29% більше, ніж за аналогічний період 2025 року. Із них 420 долучилися вперше. Середній строк від оголошення торгів до укладання договору скоротився з 37,9 дня за дев’ять місяців 2024 року до 30,3 дня за аналогічний період 2026 року.

"Окремий блок зустрічі присвятили виробничій програмі на 2027 рік. Олександр Тимофєєв представив напрями капітальних інвестицій, а головний інженер ОГТСУ Юрій Зябченко — програму ремонтів і технічного обслуговування", - зазначили у товаристві.

Сторони під час зустрічі розглянули результати жовтневого опитування, у межах якого партнери надали 180 пропозицій. Серед переваг роботи з ОГТСУ респонденти відзначили своєчасну оплату, фінансову стабільність, прозорість закупівель і професійність команди. Водночас вони вказали на питання, що потребують уваги: умови договорів і відповідальність сторін, тривалість процедур, строки постачання та виконання робіт, якість технічних вимог і швидкість зворотного зв’язку.

"Ми зацікавлені в тому, щоб діалог із постачальниками допомагав завчасно виявляти труднощі та знаходити рішення, які забезпечують якісне виконання договорів", — наголосила Бойко.

ОГТСУ започаткував формат Дня постачальника у листопаді 2023 року для відкритого діалогу з ринком.