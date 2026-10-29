Середня зарплата в Україні у вересні зросла на 4% і становила 33,153 тис. грн – Держстат

Середня заробітна плата штатних працівників України у вересні зросла на 4% порівняно з серпнем 2026 року і становила 33,153 тис. грн, повідомили у Державній службі статистики (Держстат).

За даними статвідомства, найвищий рівень середньої зарплати у вересні-2026 зафіксовано в Києві – 48,994 тис. грн, Київський – 33,585 тис. грн та Львівський – 33,802 тис. грн областях, найнижчий у Кіровоградській – 23,673 тис. грн, Чернігівський – 24,455 тис. грн і Чернівецькій – 24,567 тис. грн областях.

У вересні 2026 року найвища оплата праці спостерігалася у сфері інформації та телекомунікацій – 77,924 тис. грн, фінансової та страхової діяльності – 59,813 тис. грн, професійної, наукової та технічної діяльності – 43,594 тис. грн, у сфері оптової та роздрібної торгівлі – 38,433 тис. грн, державному управлінні й обороні – 37,705 тис. грн, у промисловості – 36,658 тис. грн, на підприємствах транспорту, поштової та кур'єрської служб – 31,600 тис. грн, будівництві – 28,532 тис. грн, в сфері операцій з нерухомістю – 27,444 тис. грн.

При цьому найнижча середня заробітна плата в минулому місяці спостерігалася у працівників охорони здоров'я і соцдопомоги – 21,848 тис. грн, в сфері мистецтва, спорту, розваг та відпочинку – 22,103 тис. грн грн та в освітян – 24,457 тис. грн.

Згідно з даними статвідомства, заборгованість із виплати заробітної плати станом на 1 жовтня 2026 року становила 3,9 млрд грн (у серпні – 3,8 млрд грн).

Держстат нагадує, що дані наведено без урахування тимчасово окупованих територій Російською Федерацією та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.

Як повідомлялося, споживча інфляція, за даними Держстату, у вересні зросла до 2,1%, у річному вимірі до 10,0%, зростання базової інфляції прискорилося до 8,8%.