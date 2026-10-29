Керівниця "Всеукраїнського аграрного форуму" Дідух стала заступницею міністра агрополітики

Марія Дідух, яка з 2017 року очолювала громадську спілку "Всеукраїнський аграрний форум" (ВАФ), стала заступницею міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, який свого часу був членом правління ВАФ як гендиректор асоціації "Український клуб аграрного бізнесу".

Відповідне розпорядження Кабінету міністрів №1124 від 28 жовтня опубліковано на урядовому порталі.

Згідно із декларацією від 7 жовтня, яку подала Дідух у зв'язку із можливим призначенням, окрім доходів від ВАФ у розмірі 264 тис. грн, минулого року вона також отримала 2 млн 28,3 тис. грн від підприємницької діяльності. На її банківських рахунках – близько $30 тис., EUR5,6 тис. та 400 тис. грн.

На сайті Міністерства економіки та довкілля Дідух також було вказано як заступницю директора команди підтримки відновлення та реформ, куди вона прийшла наприкінці 2025 року. Зазначено, що вона має понад 18 років досвіду у сфері економічної політики, публічно-приватного діалогу, інституційного розвитку та сім років досвіду роботи на державній службі. Керувала багатосторонніми проєктами, спрямованими на реформування аграрного сектору, підтримку малого та середнього бізнесу, розвиток інвестиційного середовища, торговельних відносин між Україною та ЄС в рамках запровадження Зони вільної торгівлі та гармонізацію українського законодавства з нормами ЄС.

Окрім посади директора ВАФ, Дідух була радницею з урядових зв'язків у проєкті USAID Harvest Activity; керівником Групи з питань впровадження програм підтримки сільського господарства при Мінагрополітики; головою представництва в Україні міжнародної консалтингової компанії Agriculture and Finance Consultants GmbH; експертом з аграрної торгівлі у проекті Agritrade Ukraine (BMEL).

Дідух здобула вищу освіту у сфері менеджменту зовнішньоекономічної діяльності в Національному університеті біоресурсів та природокористування України. Має ступінь магістра з державного управління.