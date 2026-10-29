Зростання бюджетних видатків і скорочення пропозиції валюти посилили тиск на гривню – НБУ

Зростання бюджетних видатків одночасно зі скороченням пропозиції валюти з боку агропромислового комплексу та металургії посилили тиск на валютному ринку наприкінці жовтня, повідомив заступник голови Національного банку України (НБУ) Юрій Гелетій на брифінгу в четвер.

За його словами, середньоденний чистий попит на валюту за безготівковими операціями у жовтні становив $182 млн, у перші дві декади – $172 млн, однак за останні п'ять торгових днів зріс до $230 млн.

"Нарощення видатків, з одного боку, зумовило зростання валового попиту, поряд з цим ми спостерігали внаслідок логістичних руйнувань скорочення пропозиції валюти, перш за все з боку агропромислового комплексу, з боку металургії", – зазначив Гелетій.

На цьому тлі НБУ збільшив обсяги валютних інтервенцій відповідно до режиму керованої гнучкості.

Заступник голови НБУ зазначив, що за січень-жовтень 2026 року попит клієнтів на валюту збільшився щонайменше на 25%, або приблизно на $16 млрд порівняно з аналогічним періодом минулого року, тоді як пропозиція зросла лише на $2 млрд.

Водночас надходження експортної виручки за десять місяців збільшилися приблизно на $2 млрд – до $38 млрд із $36 млрд роком раніше.

На готівковому ринку середньоденний чистий попит у жовтні зріс приблизно до $38 млн із $34 млн у вересні. Гелетій пов'язав його збільшення останніми днями, зокрема, з курсовими коливаннями та погіршенням безпекової ситуації.

Міжнародні резерви України на початок жовтня становили $47,1 млрд, що відповідає приблизно чотирьом місяцям майбутнього імпорту та перевищує 100% показника достатності резервів за метрикою Міжнародного валютного фонду.

Окремо Гелетій звернув увагу на динаміку курсу гривні до євро, який формується через крос-курс євро/долар. За його оцінкою, фіскальна ситуація, економічна динаміка в єврозоні, ринкові очікування та політика Федеральної резервної системи сприяли зміцненню долара щодо євро, що через крос-курс призвело до укріплення гривні до євро на 1,8% у вересні; у жовтні гривня послабилася до євро на 0,1%.

"Національний банк присутній на ринку для покриття цього структурного дефіциту і в тому числі для того, щоб забезпечувати стійкість функціонування ринку, зрізаючи небезпечні рівні волатильності, однак забезпечуючи коливання в обидва боки", – додав голова Нацбанку Андрій Пишний.

Як повідомлялося, у жовтні офіційний курс гривні до долара п'ять разів оновлював історичний мінімум, востаннє 28 жовтня – до 45,6008 грн/$1.