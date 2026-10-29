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Економіка

"Укрнафта" отримає майже 939 млн грн з Фінсько-українського інвестфонду на 60 МВт газової генерації на заході України – Шмигаль

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"Укрнафта" отримає майже 939 млн грн з Фінсько-українського інвестфонду на 60 МВт газової генерації на заході України – Шмигаль
Фото: https://t.me/Denys_Smyhal/

Уряд визначив механізм використання та умови надання АТ "Укрнафта" фінансування Фінсько-українського інвестиційного фонду обсягом майже 939 млн грн на чотири проєкти розподіленої генерації загальною потужністю 60 МВт на заході України, повідомив перший віце-прем'єр-міністр енергетики Денис Шмигаль.

"Йдеться про кредитні ресурси, які були залучені до держбюджету відповідно до Рамкової угоди між урядами України та Фінляндії, підписаної в листопаді 2024 року. Угода відкрила можливості для реалізації проєктів, спрямованих на відновлення та зміцнення України", – написав Шмигаль в Телеграм у четвер.

За його словами, виділене фінансування дозволить "Укрнафті" розпочати чотири проєкти зі встановлення газопоршневих електростанцій в Івано-Франківській та Львівській областях. 

"Це майже 60 МВт додаткової потужності для нашої енергосистеми. Компанія зможе закупити електростанції та допоміжне обладнання, а також здійснити монтаж, тестування та введення установок в експлуатацію", – пояснив глава Міненерго.

Як повідомлялося, перший віце-премєр-міністр енергетики Денис Шмигаль у червні 2026 року анонсував виділення майже 939 млн грн на розвиток розподіленої газової генерації в Україні з Фінсько-українського інвестиційного фонду. Тоді він зазначав, що ці кошти будуть спрямовані, зокрема, на  встановлення АТ "Укрнафта" газопоршневої електрогенерації в двох областях: до 40 МВт на Івано-Франківщині і до 20 МВт на Львівщині.

Автор

Редактор · Енергетика
#укрнафта #фінансування #фінляндія
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