НБУ збільшив прогноз відрахувань до держбюджету-2027 до 70 млрд грн – Пишний

Національний банк України (НБУ) станом на 1 жовтня оновив прогнозний показник своїх відрахувань до державного бюджету на 2027 рік з початкових 49 млрд грн до 70 млрд грн, про що проінформував Міністерство економіки, повідомив голова НБУ Андрій Пишний на брифінгу в Києві у четвер.

Він підкреслив, що задекларована сума в 70 млрд грн не є остаточною і фактичні відрахування за результатами 2026 року можуть бути як більшими, так і меншими залежно від того, із якими показниками економіка та фінансова система завершать рік.

"Прибуток ніколи не був метою діяльності Національного банку. Водночас коли ми чуємо розмови, які порівнюють фактичні розміри відрахувань до держбюджету з попередніми прогнозами для проєкту бюджету, ми розуміємо, що тут має місце певна маніпуляція показниками без роз'яснення їхньої економічної суті", – зазначив очільник Нацбанку під час брифінгу в четвер.

За його словами, фінансовий результат регулятора залежить від ліквідності, процентних ставок, операцій уряду та валютного курсу, тоді як ключовим мандатом НБУ є забезпечення цінової та фінансової стабільності.

"Для Національного банку не важко заробити прибуток, але ціна для суспільства і для української економіки може бути катастрофічною. Хотілося б дуже предметної, експертної і відповідальної дискусії, яка не передбачає, що короткострокова бюджетна вимога може підважувати суспільне благо", – підсумував голова НБУ.

Як повідомлялося, 28 жовтня Верховна Рада 239 голосами ухвалила у першому читанні урядовий законопроєкт №16000/П про державний бюджет України на 2027 рік із доходами 5,65 трлн грн, видатками 7,27 трлн грн та дефіцитом майже 1,7 трлн грн.