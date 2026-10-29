За програмою "СвітлоДім" майже 3 тис. багатоквартирних будинків отримали фінансування для посилення енергонезалежності – Мінінфраструктури

У межах урядової програми "СвітлоДім" 2,9 тис. багатоквартирних будинків отримали фінансування на більш ніж 752 млн грн для посилення енергонезалежності, серед них понад 406 млн грн уже перераховано на придбання обладнання, йдеться у повідомленні Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

Згідно з релізом міністерства у телеграм-каналі, більш ніж 1,5 тис. будинків отримали підтримку у Києві, понад 95 у Київській області та ще понад 390 у Харкові та області.

Зазначається, що до програми також долучилися співвласники будинків Дніпропетровської, Запорізької, Полтавської та Сумської областей.

У Мінінфраструктури зауважили, що загалом до програми подано більш ніж 5,4 тис. заявок, тоді як серед найактивніших учасників є об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), на які припадає 65% звернень.

Як повідомлялось, Кабінет міністрів розширив програму державної допомоги у встановленні автономних джерел живлення в багатоквартирних будинках, яка раніше була доступна в Києві, Київській та Харківській областях, на Дніпропетровську, Запорізьку, Полтавську та Сумську області.

Урядова програма "СвітлоДім" – підтримка для багатоквартирних будинків, яка допомагає встановити автономні джерела електроенергії, – стартувала 28 січня 2026 року. Вона передбачає фінансову допомогу співвласникам від 100 до 300 тис. грн на придбання автономних джерел електроенергії. Це дає можливість забезпечити світло, воду, тепло, зв'язок і роботу ліфтів під час відключень. На першому етапі програма діяла у Києві та Київській області, а на початку квітня уряд поширив програму на Харківську область.

У червні Кабінет міністрів України продовжив програму "СвітлоДІМ" до кінця року.