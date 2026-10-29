НБУ зменшив прогноз міжнародних резервів на кінець цього року до $62,8, наступного – до $62,1 млрд

Національний банк України (НБУ) погіршив прогноз міжнародних резервів на кінець 2026 року з $69,7 млрд до $62,8 млрд, на кінець 2027 року – із $73,7 млрд до $62,1 млрд, зокрема через затримку Україною зобов'язань перед партнерами.

"Обсяги міжнародної фінансової допомоги в ІІІ кварталі були нижчими, ніж очікувалося, передусім через затримки в реалізації реформ Україною. Водночас у жовтні парламент ухвалив низку законів для розблокування фінансування від ЄС та МВФ", – йдеться у релізі регулятора в четвер.

В НБУ додали, що очікується подальше надолуження темпів виконання зобов'язань за програмами підтримки, що знижуватиме невизначеність щодо джерел фінансування бюджету.

У прогнозі НБУ передбачено отримання у 2026 році близько $50 млрд прямої бюджетної підтримки та понад $32 млрд за оборонною складовою програми Ukraine Support Loan.

Щодо наступного року, то в установі припускають надходження близько $52 млрд та $37 млрд відповідно.

"Такі обсяги допомоги дадуть змогу фінансувати значні бюджетні потреби та підтримувати міжнародні резерви на комфортному рівні (понад $62 млрд у 2026-2027 роках)", – зазначили в НБУ.

Згідно з релізом, прогноз міжнародних резервів на кінець 2028 року також погіршено з $70 млрд до $57 млрд.

Як повідомлялося, у липневому макропрогнозі регулятор збільшив оцінку міжнародних резервів на кінець 2026 року до $69,7 млрд із $64,8 млрд, на 2027 рік – до $73,7 млрд із $66,5 млрд, а на 2028 рік – до $70 млрд із $61,1 млрд.

Проте протягом липня-вересня поточного року міжнародні резерви зменшувалися після зростання на 12,1% у червні, у тому числі у вересні вони зменшилися на $1,6 млрд, або на 3,2%, – до $47,1 млрд.