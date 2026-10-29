НБУ очікувано підвищив облікову ставку з 16% до 16,5% та прогнозує її утримання на цьому рівні до II кв.-2027

Правління Національного банку України (НБУ) підвищило облікову ставку на 0,5 відсоткового пункту (в.п.) – до 16,5% річних з 30 жовтня через суттєве посилення цінового тиску та погіршення інфляційних очікувань.

"НБУ готовий гнучко реагувати на подальші зміни в розподілі ризиків, зважаючи як на стійкість цінового тиску, так і на ймовірні ефекти від послаблення економічної активності", – зазначив регулятор у пресрелізі в четвер.

Поточний прогноз Нацбанку передбачає утримання облікової ставки на рівні 16,5% до другого кварталу 2027 року. Водночас регулятор коригуватиме монетарну політику залежно від фактичного розвитку подій, зокрема впливу російських атак на інфляцію та економічну активність, наголошується у повідомленні.

У вересні загальна інфляція пришвидшилася до 10% у річному вимірі, базова – до 8,8%, і така динаміка зберігалася в жовтні. Основними чинниками стали подорожчання пального через війну на Близькому Сході та посилення російських атак на складську й логістичну інфраструктуру, нагадав НБУ.

Регулятор підвищив прогноз інфляції на кінець 2026 року до 12,5% із 10%, а на 2027 рік – до 7,3% із 6,9%. Повернення інфляції до цілі 5% регулятор, як і раніше, очікує у 2028 році.

На думку Нацбанку, попереднє посилення процентної політики вже підтримало привабливість гривневих активів: ставки за гривневими депозитами почали підвищувати і великі банки. Поточне рішення також має обмежити тиск на валютному ринку, який посилився через скорочення експорту й погіршення очікувань на тлі російських атак.

Підсумки дискусії членів Комітету з монетарної політики, яка передувала рішенню про підвищення ставки до 16,5% річних, буде оприлюднено 9 листопада.

Наступне засідання правління НБУ з питань монетарної політики відбудеться 17 грудня 2026 року.

Як повідомлялося, після зниження облікової ставки наприкінці січня 2026 року до 15% НБУ утримував її на цьому рівні три засідання поспіль, а з липня тричі поспіль підвищував на 0,5 в.п.