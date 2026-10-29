Диверсифікація логістики супроводжується збільшенням вимог до протипожежного захисту – експерт

Перебудова вітчизняної логістики супроводжується збільшенням вимог до додаткового протипожежного захисту та більшою увагою до сусідніх орендарів, повідомив експерт з комерційної нерухомості Андрій Нечипорук агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, масштабні втрати складських площ вже мають суттєвий вплив на ринок: збільшується як попит на оренду, як і сам цінник на об'єкти, зокрема, у Києві та передмісті.

"Стає більше запитів від компаній, які перебудовують логістику або роззосереджують склади – зараз знижується попит на великі склади, але зростає попит на малі складські площі одразу у кількох місцях, щоб убезпечити складські запаси від воєнних ризиків. Щодо вимог: якщо раніше наявність на території складського комплексу великого поштового оператора була перевагою, зараз це радше ризик. Також великий бізнес все частіше говорить про додатковий протипожежний захист, зокрема, про поділ будівель на окремі протипожежні відсіки. Проте це ще не масова вимога", – повідомив Нечипорук.

Щодо формату built-to-suit (склади будуються під вимоги та кошт конкретного бізнесу), то лідерами серед замовників є e-commerce, ритейл та фармацевтичний бізнесів.

"Зацікавлених компаній достатньо, проте вони обережно заходять у такі проєкти – через ризики пошкодження чи знищення майна під час будівництва, тому домовленості укладаються повільніше", – зазначив Нечипорук.

При цьому, за його спостереженнями, багато девелоперів тимчасово призупинили проєкти на стадії змонтованого каркаса, і очікують на сприятливіші умови для продовження робіт.

Експерт констатував постійне зростання собівартості будівництва логістичних об'єктів.

"Цього року вона зросла приблизно до 20% у доларах. Що цікаво, обстріли тут не головний чинник. Основні причини в іншому: дефіцит і подорожчання робочої сили, подорожчання палива та матеріалів. Усе це тягне за собою і подорожчання складів", – каже він.

Якщо ділянка повністю готова (ready-to-build), об'єкт можна отримати за 10-12 місяців.

"Готова ділянка означає, що дозволи отримані, мережі заведені, укриття збудоване, є електрика, вода, каналізація, газ, котельня. Тоді залишається збудувати саму "коробку". Екскаватори можна заводити буквально наступного дня після рішення клієнта. На практиці з урахуванням досвіду строк ближчий до року-півтора. Найдовший етап – підготовка технічного завдання. Клієнти зазвичай приходять з ідеєю, а не з готовим ТЗ, і рішення ухвалюють уже під час проєктування", – пояснив Нечипорук.

Має значення і сезон, якщо почати реалізацію проєкту зараз, то зима піде на проєктування й замовлення матеріалів, навесні можна виходити на майданчик, і до осені будівля цілком реальна. Але таких ділянок дуже мало. Якщо ділянка не готова, строк становить щонайменше півтора року. Наприклад, коли треба розробляти детальний план території, то лише містобудівна процедура може зайняти близько пів року.

Але, за словами Нечипорука, у цілому багато громад зараз самі приходять до девелоперів і пропонують ділянки та проєкти.

"У сучасних громадах керівники економічно орієнтовані й мислять як підприємці. Вони розуміють, що ділянка під індустріальний парк – це інвестиція у довгу: через два-три роки бюджет отримує стабільні податкові надходження, які ростуть із появою нових резидентів. Тому такі громади пропонують бізнесу досить привабливі умови", – каже він.

Поки складно прогнозувати, наскільки швидко можна відновити втрачений обсяг за рахунок невеликих форматів.

"Попит на малі складські приміщення є, але окремих невеликих об'єктів на ринку наразі ще дуже мало. Але деякі девелопери вже адаптовуються до цих вимог", – каже він.