Правекс Банк з 30 жовтня змінить назву на Інтеза Санпаоло Банк

Правекс Банк (Київ), єдиним акціонером якого є міжнародна банківська група Intesa Sanpaolo S.p.A. (Італія), з 30 жовтня 2026 року працюватиме під назвою Інтеза Санпаоло Банк, повідомила пресслужба фінустанови в четвер.

Зміна назви не вплине на чинні договори, банківські продукти та обслуговування клієнтів. Рахунки й послуги банку залишатимуться доступними у звичайному режимі.

Новий бренд поетапно з'являтиметься у відділеннях, на вебсайті та в інших цифрових каналах банку, а також в інформаційних матеріалах.

Правекс Банк засновано 1992 року. За даними Нацбанку, на 1 вересня 2026 року за розміром загальних активів він посідав 28-ме місце (17,2 млрд грн) серед 59 банків, що діяли у країні.