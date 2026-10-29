Рентабельність рослинництва за підсумками 2026р. буде близькою до нуля – Мінагрополітики

Фінансовий запас агровиробників, який на початку цього року становив у середньому близько $250 на га і який можна було спрямувати на поточні виробничі потреби, до 1 жовтня скоротився до $98 на га, або з розрахунку 20 млн га з орієнтовно $5 млрд до $2 млрд, таку оцінку дав міністр аграрної політики Тарас Висоцький.

"Наша наступна прогнозна оцінка – десь на кінець року вийдемо у нуль: запасів не буде, і всі витрати можна буде робити виключно з тих надходжень, які на сьогодні є. За таким прогнозом ми кажемо, що за підсумками 26-го року очікується, що буде нульова рентабельність", – сказав він журналістам у Києві у четвер.

Висоцький пояснив падіння запасу у $3 млрд зменшенням експорту через блокування Росією морських перевезень та осінньою посівною, обсяги якої в Мінагрополітики очікують на 15% меншими, порівняно із минулим роком.

Крім того, до кінця року агровиробники матимуть додаткові витрати на осінню посівну, пальне, добрива та розрахунки за оренду землі, додав міністр.

За його словами, перспективи весняної посівної кампанії значною мірою залежатимуть від того, чи вдасться відновити темпи експорту української аграрної продукції: за сприятливого сценарію аграрії зможуть забезпечувати необхідний рівень внесення добрив і засобів захисту рослин та засівати доступні площі, а якщо ж експортні можливості не покращаться, то господарствам доведеться скорочувати виробничі витрати. Як уточнив Висоцький, мова може йти про скорочення внесення добрив на 30-40% до показника поточного року, перехід на максимально доступні і менш цінні засоби захисту рослин та насіннєвий матеріал, а також скорочення посівних площ обсягом до 1 млн га.

Міністр підсумував, що агросектор у гіршому сценарії може пройти перше півріччя наступного року з нульовою рентабельністю, але вже наступний маркетинговий рік так пройти не вийде.

"Далі, звісно, це далеко загадувати, але … очевидно, що при непокращеній ситуації у підсумку у 2027 році це будуть вже великі збитки", – зазначив Висоцький.