Нові умови "єОселі" для молодих родин розширюють пропозицію, але збільшують фінансове навантаження на покупців – думка

Нові умови державної програми доступної іпотеки "єОселя" для родин, які планують народжувати чи всиновлювати дітей, розширюють пропозицію доступного до участі у програмі житла, проте можуть стримувати попит через потенційне збільшення фінансового навантаження на покупця, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" українські забудовники.

"За новою моделлю базова ставка зростатиме з 7% до 10% з четвертого року, а з одинадцятого року – до 12%. Для сім'ї, в якій не народяться діти після оформлення іпотеки, це суттєве збільшення кредитного навантаження. На наш погляд, ефективна ставка близько 10% сьогодні вже перебуває біля верхньої межі доступності для багатьох потенційних позичальників. Підвищення до 12% може відсіяти частину покупців, навіть якщо інші сім'ї отримають додаткові стимули завдяки народженню дітей", – розповів комерційний директор Будівельної групи "Синергія" Сергій Волкошовець.

За його словами, ідея зниження іпотечної ставки після народження дитини заслуговує на увагу, проте покупцеві важливо оцінювати всю вартість кредиту. Досвід групи "Синергія" демонструє, що іпотека під 7% залишається популярною: кількість кредитів, оформлених у девелопера за ставками 3% і 7%, майже однакова, а загальна частка угод за "єОселею" у 2026 році становить близько 21%.

"На умовному кредиті у 2 млн грн щомісячний платіж за новою моделлю може зрости з 15,5 тис. до 18,9 тис. грн уже на четвертому році, якщо у родині не народиться дитина. І до 20,5 тис. грн із одинадцятого року. Тому оцінювати доступність іпотеки за ставкою перших трьох років було б помилкою", – пояснив Волошковець.

Як зазначив СЕО групи компаній Perfect Group Олексій Коваль, нові умови "єОселі" можуть підтримати попит на сімейні квартири та стати стимулом придбання житла для родин, які вже планують купівлю та народження дітей. Утім, важливо мати передбачуваний графік платежів на весь строк кредиту, включно із сценарієм без майбутніх знижок. Так родина матиме змогу вирішити, чи зможе обслуговувати кредит, зазначив експерт.

"Підтримка після появи дитини має практичний сенс: витрати родини зростають, а один із батьків може тимчасово скоротити зайнятість. Зниження вартості обслуговування кредиту у цей період допомагає сімейному бюджету. Водночас саме підвищення ставки стимулом не є. Перехід із 7% на 10% уже після третього року може стримувати частину покупців", – вважає він.

Група компаній "Ковальська" позитивно оцінила нову можливість придбання квартир "на виріст", коли молода родина може купувати житло за "єОселею" з перевищенням граничної вартості нерухомості до 40% у рамках поточних обмежень за площею. Завдяки цьому девелопер очікує збільшення попиту на квартири площею 50-80%.

"Ми фіксуємо відчутний попит на просторіше житло у межах "єОселя". З 2024 року 21% квартир, придбаних за програмою у наших проєктах, мали площу понад 81 кв. м, ще 14% угод припадало на квартири площею 61-80 кв. м. Водночас установлені програмою обмеження щодо площі та вартості житла нерідко спонукали молоді пари обирати компактніші квартири. Як наслідок – у 2026 році частка квартир невеликої площі у наших продажах за "єОселею" зросла до 73%", – розповіли в компанії.

Крім того, можливість купівлі більшого за площею житла за "єОселею" з доплатою суттєво розширює пропозицію для покупців, зазначила керівниця департаменту продажів девелопера "РІЕЛ" у Києві Ольга Арбузова. На її думку, саме ця зміна умов програми є головним стимулом розвитку іпотечної програми.

"Можливість доплачувати власними коштами до 40% вартості квадратного метра понад встановлений програмою норматив фактично повертає до "єОселі" більш якісне житло вищого цінового сегмента. Це важлива зміна як для покупців, які отримують ширший вибір об'єктів, так і для девелоперів, які можуть запропонувати в межах державної програми більше своїх проєктів", – пояснила вона.

Водночас більшість опитаних девелоперів вже мають досвід впровадження власних фінансових програм та індивідуальних умов розтермінування для молодих сімей. Як зазначила Marketing&Communications Advisor компанії Alliance Novobud Ірина Міхальова, такі програми передбачають збільшення строку виплат, зменшення ставки по кредиту та першого внеску.

"Для молоді можливість придбати житло з меншим першим внеском особливо важлива. На початку професійного шляху накопичити значну суму складно, навіть коли дохід уже дозволяє щомісяця сплачувати кредит. Водночас бажання придбати просторішу квартиру часто доводиться узгоджувати з можливостями сьогоднішнього бюджету", – прокоментувала вона.

Як зазначили в компанії STIKON, молодь поки залишається найменш представленою категорією серед учасників "єОселі", тому зміни до державної програми можуть стати додатковим стимулом для молодих сімей, які купують житло на перспективу.

"Частка молодих сімей віком до 25 років серед учасників програми "єОселя" у наших проєктах становить близько 4%. Водночас ми бачимо зацікавленість молоді у придбанні власного житла, проте основним стримувальним фактором залишається фінансове навантаження. Механізм зниження ставки на 2 відсоткові пункти після народження або усиновлення кожної дитини може стати додатковим аргументом на користь придбання власного житла для тих, хто раніше відкладав таке рішення через фінансову невизначеність", – вважає девелопер.

Хоча нові умови "єОселі" зі зменшенням ставки після народження дитини можуть вплинути на рішення сім'ї придбати квартиру в іпотеку, самостійним стимулом для народжуваності називати їх поки завчасно, вважає керівниця департаменту продажів київського офісу Greenville Сусанна Караханян.

"Розглядати такий інструмент як самостійний стимул для народжуваності, на мою думку, було б передчасно. Передусім це механізм підтримки житлової доступності. Щоб програма справді збільшувала кількість іпотечних угод, потрібні стабільне фінансування, прогнозовані умови кредитування та параметри, що відповідають реальним доходам населення і вартості житла. Саме поєднання цих чинників визначатиме, чи стане нова модель дієвим інструментом розвитку іпотечного ринку", – резюмувала експертка.

Як повідомлялося, 15 жовтня 2026 року Кабінет міністрів України ухвалив зміни до програми "єОселя", які передбачають окремі умови іпотечного кредитування для родин, що планують народження або усиновлення дітей. Нові умови почнуть діяти з 15 січня 2027 року. Стандартні умови програми "єОселя" продовжать діяти без змін.