Україна залучить EUR80 млн від БРРЄ на компенсації за знищене житло – Мінрегіон

Україна та Банк розвитку Ради Європи (БРРЄ) до кінця листопада підпишуть угоду щодо залучення EUR80 млн для фінансування житлових сертифікатів за знищене житло для внутрішньо переміщених осіб, повідомила пресслужба Міністерства у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України (Мінрегіон).

"Головна домовленість сьогодні – підписати до кінця листопада нову угоду на EUR80 млн для житлових ваучерів, щоб перші EUR40 млн надійшли до кінця року", – цитується у повідомленні міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб Віталій Безгін.

Згідно із повідомленням, домовленість про підписання угоди з керуючим БРРЄ Карло Монтічеллі була досягнута під час зустрічі 28 жовтня у межах візиту української делегації для участі в 51-й сесії Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи у Страсбурзі.

БРРЄ також висловив готовність долучитися до Коаліції партнерів з розвитку соціального житла, зазначає міністерство.

Мінрегіон нагадав, що у межах перших EUR200 млн програми фінансування компенсацій за знищене житло HOME вже реалізовано 6,1 тис. житлових сертифікатів та придбано оселі, у яких живуть понад 15,7 тис. людей.

Загальний обсяг програми за три роки становитиме EUR300 млн.

Раніше у вересні Україна у межах HOME 3 отримала перший транш у розмірі EUR50 млн із загальних EUR100 млн, передбачених БРРЄ та Урядом Італії. Із цих коштів 2,5 млрд грн спрямували на бронювання 1882 житлових сертифікатів для пріоритетних категорій громадян. Надходження другого траншу в розмірі EUR50 млн очікується до кінця року за результатами використання першого.