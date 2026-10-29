Раді забракло 31 голосу для включення законопроєктів щодо біржового холдингу до порядку денного

Верховна Рада у середу провалила голосування за включення до порядку денного законопроєкту "Щодо залучення стратегічного іноземного інвестора в інфраструктуру ринків капіталу України" (№16038) та альтернативних до нього.

Згідно зі стенограмою засідання, опублікованою на сайті парламенту, це було останнє питання того дня. За проголосувало 195 депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів схвалив цей законопроєкт на початку червня цього року та через зміну складу уряду документ було внесено до Верховної Ради тільки 4 вересня.

Окрім того, 21 вересня було зареєстровано альтернативний законопроєкт (№16038-1). Серед авторів якого – 12 депутатів, у тому числі перший заступник голови економічного комітету Ради Сергій Тарута, голова підкомітету з питань ринку капіталів фінансового комітету Ради Андрій Ніколаєнко, голова підкомітету безпекового комітету Ради Олександр Федієнко та Антон Яценко.

Як повідомила 27 жовтня Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), яка мала зауваження до урядового законопроєкту і яку Нацбанк України звинуватив у гальмуванні документа, 20 жовтня на засіданні профільного парламентського комітету "сторони почули одна одну", зараз ведеться робота над доопрацьованою версією законопроєкту разом з учасниками ринку.

Розробці законопроєкту передувало підписання у липні 2025 року на Конференції з відновлення України у Римі меморандуму про взаєморозуміння між Мінекономіки, Мінфіном, НБУ, НКЦПФР та Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) щодо підтримки інтегрованої інфраструктури ринків капіталу в Україні.

Після підписання цього меморандуму Нацбанк на початку вересня 2025 року повідомив про старт його реалізації. Першим етапом стала оптимізація структури власності та корпоративного управління Національного депозитарію України (НДУ) шляхом передачі держчастки, якою управляла НКЦПФР, в управління НБУ.

Далі планується створити холдингову компанію за участю відібраного на відкритому тендері авторитетного міжнародного стратегічного інвестора (оператора торговельних та постторговельних інфраструктур), міжнародних фінансових організацій, локальних учасників ринку та держави/державних банків. Ця холдингова компанія своєю чергою створить нову фондову біржу в Україні, яка замість Нацбанку стане мажоритарним власником центральної клірингової установи – Розрахункового центру (РЦ). Окрім того, ця біржа володітиме міноритарним пакетом акцій у НДУ, а НБУ – мажоритарним пакетом.

Фінальним етапом має стати консолідація депозитарних послуг на базі НДУ, який повинен функціонувати як єдиний центральний депозитарій цінних паперів, шляхом передання йому функцій обліку та обслуговування обігу державних облігацій від Нацбанку.