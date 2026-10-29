Мінагрополітики пропонує Координаційному центру зберегти критерії бронювання в агросекторі

Міністерство аграрної політики та продовольства сподівається на підтвердження Координаційним центром з організації бронювання військовозобов'язаних наявних критеріїв критичності в аграрному секторі та очікує рішення центру найближчими днями, повідомив міністр Тарас Висоцький.

"Наша ідея, що наш аграрний сектор є пріоритетно важливим, його треба підтримувати повністю. І відповідно ми критерії, які в нас і були затверджені, такі ж і подали на Координаційний центр. Тому наша ідея, щоб вони не змінилися", – сказав він журналістам у Києві у четвер.

За його словами, попередній розгляд очікується уже у четвер.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів постановою від 23 жовтня, опублікованою 26 жовтня, створив Координаційний центр з організації бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час.

Уряд також зобов'язав центральні органам виконавчої влади та обласні державні/військові адміністрації у десятиденний строк з дня набрання цією постановою забезпечити перегляд та узгодження критеріїв, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій критично важливими для функціонування економіки.