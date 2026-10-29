Україна має більш ніж достатньо електрогенерації, а удари РФ знизили споживання на 10% – СЕО ДТЕК

Україна має надлишок генерувальних потужностей завдяки проведеній підготовці до осінньо-зимового періоду, а також внаслідок ударів російських окупантів по об'єктах промисловості, які призвели до падіння споживання електроенергії, повідомив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

"Сьогодні ми маємо більш ніж достатньо генерувальних потужностей, частково через те, що росіяни зробили з нашою промисловістю за останні два місяці: це призвело приблизно до 10-відсоткового падіння споживання електроенергії. Це значний обсяг. Звичайно, потреба в електропостачанні буде меншою, ніж минулого року. І з цього боку це може поліпшити ситуацію. Але все одно це скорочення попиту внаслідок руйнувань. Це наслідки цих атак", – сказав Тімченко під час спеціальної події "Підтримати Україну, захистити Європу" (Support Ukraine, Defend Europe), організованої новоствореним Офісом Київського безпекового форуму (КБФ) у Брюсселі.

При цьому він зазначив, що російські окупанти почали завдавати інтенсивних ударів по лініях електропередач та підстанціях, що "не дозволяє нам передавати електроенергію, вироблену на наших електростанціях, до основних споживачів – промисловості та домогосподарств".

"Зараз це наша ключова проблема. Попри надлишок генерувальних потужностей, у Києві відключають електроенергію на дві, три, чотири години на день… Я думаю, що компанії та уряд засвоїли уроки… Моя мета і мета нашої компанії – не допустити повторення цього", – сказав гендиректор ДТЕК.

Тімченко повідомив, що компанія має 95% тзв пасивного захисту енергооб'єктів першого рівня. "Щодо другого рівня, нам потрібно зробити набагато більше, а саме побудувати більше захисних споруд для наших високовольтних трансформаторів, автотрансформаторів. І повертаючись до нашої головної проблеми зараз – це передача електроенергії, а не її генерація. Ми створюємо належні резервні джерела живлення для мережевої інфраструктури в Києві та інших містах. Усі ці плани, про які повідомляли на різних рівнях, будуть виконані до кінця року, щоб ми мали резервні потужності для опалення, каналізації та водопостачання", – повідомив він.

При цьому гендиректор компанії констатував відмінність від минулого року в інтенсивності атак з боку агресора і нових технологіях, які РФ використовує для знищення енергетичних об'єктів. "Це ключовий виклик… Нам потрібно значно більше активного захисту. На жаль, сьогодні забезпеченість боєприпасами для протиповітряної оборони дуже низька. Це стосується всіх об'єктів – від високовольтних підстанцій до електростанцій. І саме це може знищити всі наші зусилля, усе, що ми зробили за останні вісім місяців, п'ять місяців", – сказав Тімченко.

За його словами, кілька масованих атак можуть відключити електропостачання електростанції. Гендиректор ДТЕК повідомив, що так сталося на одній з них минулого тижня. "Якщо росіяни зосередяться на одному об'єкті й повторюватимуть ці атаки цілодобово протягом трьох-чотирьох днів, у нас не буде жодного шансу зберегти його працездатність", – додав Тімченко.

Cпецподія "Підтримати Україну, захистити Європу" відбулася за участю високопосадовців Європейського Союзу, НАТО та України. Вона була присвячена зміцненню підтримки України та спільної європейської безпеки. Це перший захід високого рівня, організований Офісом КБФ у ЄС, який розпочав роботу в Брюсселі за ініціативи голови КБФ, експрем'єр-міністра України (2014-2016) Арсенія Яценюка.