Українці переважно готові до п'ятої воєнної зими – дослідження

За результатами дослідження Comfy, 40% опитаних вважають себе повністю готовими до зими, 46% підготувалися частково, і лише 14% відкладають підготовку чи не планують її взагалі, повідомили у пресслужбі ритейлера.

У середині жовтня компанія провела телефонне опитування серед клієнтів, щоб з'ясувати, наскільки українці готові до зими та можливих блекаутів, яку техніку вже мають і що планують придбати.

Найпоширенішим рішенням для автономності залишаються павербанки – вони є у 56% опитаних. Наступними за популярністю є: акумуляторні ліхтарі та лампи (39%), зарядні станції (37%), джерела безперебійного живлення (ДБЖ) або акумулятори (31%) та генератори (17%). Водночас 8% опитаних клієнтів не мають жодної з перелічених категорій техніки.

Серед тих, хто планує покупки, найбільший інтерес викликають зарядні станції, павербанки великої ємності і ДБЖ для роутера або газового котла. Отже, споживачі шукають рішення, які допоможуть підтримувати зв'язок, освітлення та роботу критично важливих побутових пристроїв.

Головним бар'єром для покупки до початку зимового періоду залишається ціна – 60% респондентів, які планують купувати техніку, назвали основною перешкодою необхідність зібрати гроші на якісну техніку.

Для більшості опитаних найбільший дискомфорт під час тривалих відключень створюють саме побутові незручності – відсутність води, неможливість користуватися плитою, холод у помешканні. Окрім того, 37% опитаних скаржаться на неможливість працювати чи навчатися через відсутність інтернету.

Українці також адаптують дозвілля до нових умов: серед популярних занять під час відключень – настільні ігри, карти та пазли, читання, перегляд фільмів за доступності живлення, спілкування з родиною.

В компанії зазначили, що опитування показало, що готуючись до зими, українці прагнуть не лише пережити відключення, а й зберегти звичний побут, зв'язок і можливість працювати.

Дослідження проведено компанією Comfy методом CATI, щоб з'ясувати, як саме українці готуються до зими 2026-2027 року. Період проведення дослідження: 9-24 жовтня 2026 року. Географія дослідження – вся Україна.

На жовтень 2026 року мережа Comfy налічує 115 магазинів у 56 містах України. За даними компанії, виторг за підсумками 2025 року становив 55,8 млрд грн, що на 17% більше, ніж у 2024 році.

Згідно з даними YouControl, власником ТОВ "Комфі Трейд" виступає Comfy Holdings Limited (100%, Кіпр), кінцевими бенефіціарами – Станіслав Роніс і Світлана Гуцул.