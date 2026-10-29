В Україні перевіряють інформацію щодо відновлення Росією експорту зерна Азовським та Чорним морями

Підтвердження інформації ЗМІ про начебто відновлення руху суден з російським зерном на експорт Азовським та Чорним морем у Міністерства аграрної політики та продовольства України наразі відсутнє, наразі ця інформація перевіряється, повідомив міністр Тарас Висоцький.

"У нас немає підтвердження цього. Ми зробили запит – є і публічні джерела, які дозволяють моніторити рахунок, і не публічні – підтвердження того, що це дійсно відбувається і фізично судна пливуть, на сьогодні немає", – сказав він журналістам у Києві у четвер.

Міністр уточнив, що поки не мав змоги обговорити цю ситуацію з представниками Сил оборони.

"Спочатку нам треба підтвердити це так чи ні. Якщо ні – то це просто інформація, якщо так – то тоді аналізувати причинно-наслідкові зв'язки. Поки що підтвердження того, що це відбувається, e нас немає", – зазначив Висоцький.

Агентства Reuters та Bloomberg напередодні ввечері повідомили із посиланням на джерела, що Росія вперше з 10 липня цього року видала дозволи на вихід з Азовського моря суднам, що перевозять зерно на експорт. Згідно із даними Reuters, дозволи на прохід через Керченську протоку, яка з'єднує Азовське та Чорне моря, видаватимуть до 15 листопада, у Чорному морі судна супроводжуватиме військово-морський конвой. Агентство Bloomberg у свою чергу додало, що надано тимчасовий дозвіл на вихід суден із портів Темрюк і Кавказ.

За даними співрозмовників Bloomberg дозвіл на вихід з Азовського моря суднам надали в понеділок, 26 жовтня, і вже щонайменше одне судно вже пройшло через Керченську протоку до Чорного моря.