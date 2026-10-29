Корецький обговорив з прем'єром Естонії постачання локомотивів та проведення URC-2027

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький повідомив про телефонну розмову з прем'єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом, під час якої сторони обговорили двосторонню співпрацю та підтримку Естонією євроінтеграційного курсу України.

"Окрему увагу приділили енергетиці й залізниці, зокрема, постачанню локомотивів, а також фінансуванню потреб України на наступний рік", – написав Корецький у Телеграм у четвер.

За його словами, сторони також узгодили спільний підхід і бачення щодо Конференції з відновлення України, яка відбудеться в січні 2027 року в Таллінні.

"Вважаємо важливим, щоб URC-2027 приділила особливу увагу питанням стійкості України. Поінформував колегу про наслідки щоденних російських ударів по енергетиці, економіці, зв'язку та критичній інфраструктурі. Збитки від атак сягають майже 8 млрд доларів, а держава недоотримує податкові надходження. Тому конференція має дати конкретний результат: практичну допомогу та консолідовану підтримку партнерів уже зараз", – наголосив Корецький.

Як повідомлялося, раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонні переговори з міністром закордонних справ Естонії Маргусом Цахкною, який повідомив про роботу над передачею Україні значної кількості локомотивів.

Фінляндія також ухвалила рішення передати Україні 10 локомотивів на заміну знищених російськими обстрілами.