Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Економіка

Корецький обговорив з прем'єром Естонії постачання локомотивів та проведення URC-2027

1 хв читати
Додати як джерело
Корецький обговорив з прем'єром Естонії постачання локомотивів та проведення URC-2027
Фото: Урядовий портал

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький повідомив про телефонну розмову з прем'єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом, під час якої сторони обговорили двосторонню співпрацю та підтримку Естонією євроінтеграційного курсу України.

"Окрему увагу приділили енергетиці й залізниці, зокрема, постачанню локомотивів, а також фінансуванню потреб України на наступний рік", – написав Корецький у Телеграм у четвер.

За його словами, сторони також узгодили спільний підхід і бачення щодо Конференції з відновлення України, яка відбудеться в січні 2027 року в Таллінні.

"Вважаємо важливим, щоб URC-2027 приділила особливу увагу питанням стійкості України. Поінформував колегу про наслідки щоденних російських ударів по енергетиці, економіці, зв'язку та критичній інфраструктурі. Збитки від атак сягають майже 8 млрд доларів, а держава недоотримує податкові надходження. Тому конференція має дати конкретний результат: практичну допомогу та консолідовану підтримку партнерів уже зараз", – наголосив Корецький.

Як повідомлялося, раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонні переговори з міністром закордонних справ Естонії Маргусом Цахкною, який повідомив про роботу над передачею Україні значної кількості локомотивів.

Фінляндія також ухвалила рішення передати Україні 10 локомотивів на заміну знищених російськими обстрілами.

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#залізниця #естонія #urc2027 #корецький
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ